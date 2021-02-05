巴西淡水河谷礦業潰壩受害者表不滿

巴西Brumadinho潰壩事故兩年後，淡水河谷礦業公司（Vale）周四被判將需支付70億美元用於賠償社會與環境損失，但受害者家屬們指出這一協議的不足之處。

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兩年前的2019年元月末，巴西淡水河谷礦業公司（Vale）在Brumadinho的一座鐵礦突然發生潰壩事故，不僅造成270人死亡，也給當地動植物帶來一場浩劫，污染了臨近的水源。儘管，巴西司法周四（2021年2月4日）裁決，淡水河谷礦業公司將為此支付70億美元的賠償，但受害者的家屬們批評這一協議，並指出其中不足。

據本台RFI記者Sarah Cozzolino周五（2021年2月5日）發自里約（Rio de Janeiro）的消息，在巴西東南部Minas Gérais米納斯吉拉斯州法院門前，潰壩事故的受害者們在抗議。一位在事故中失去了親人的受害者家屬Flavia Coelho指出，其父親已為肇事的淡水河谷礦業公司忠實地服務了四十年之久。當局祝賀達成這一協議，但家屬們在哭泣。這位控訴者表示，希望這筆賠償金不要成為貪腐之源。

(法廣存檔圖片) Image d'archive RFI : La tragédie dans la ville brésilienne de Brumadinho s'est produite le 25 janvier 2019, lorsque le barrage d'une mine de Vale a éclaté, déversant des millions de tonnes de déchets avec un solde de 270 morts, dont 11 disparus. © Mauro Pimentel AFP/Archivos 法新社

受害者團體將上訴

巴西米納斯吉拉斯州地方當局認為，這一協議象徵著淡水河谷礦業公司（Vale）承責。這家大型礦業公司應該為當地Paraopeba河的除污以及被污染地區的再綠化提供資金。不過，潰壩受害人團體MAB的協調人Jocelino Andreoli特別指出，這一協議，受害人缺席。這是對受害者權利的嘲弄。這一協議是不合法的，因為它是以受害者的名義，而受益方卻是希望通過大工程來贏得再次當選的米納斯吉拉斯州現地方當局。

潰壩受害人團體MAB認為，支付潰壩受害者的賠償金不足，宣布將向巴西聯邦最高法院提出上訴。