最近，微軟公司（MS）創始人比爾·蓋茨（66歲）接受了韓國朝鮮日報的採訪。針對“韓國和德國等國家若想減少碳排放是否應重新考慮去核電政策”的提問，他表示：“追求一切可實現氣候變化的方法並予以應對是至關重要的問題。應探索核裂變（核電站）、核聚變、‘綠色氫氣’（在生產過程中不排放溫室氣體的環保氫氣）等一切的可能性。比爾蓋茨還說，就我們這一代人而言，核電站比其他任何類型的發電站都要安全，而且人們正在開發更加安全的新一代核電站。

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據朝鮮日報今天報道稱，比爾蓋茨說：韓國若想實現零碳需要核電。據比爾·蓋茨說，為了到2050年實現二氧化碳零排放，需要核能。

微軟公司創始人比爾·蓋茨的新書《比爾·蓋茨，如何避免氣候災難》將於16日出版。比爾·蓋茨從億萬富翁變身為防止氣候變化的行動家。

比爾·蓋茨認為，為了實現“碳中和”，必須進一步增加溫室氣體排放量相對較小的電力的使用量。蓋茨稱：“為了實現‘碳中和’，全球的電力需求量將達到目前的2.5倍以上”，“而過去數十年間，主要國家幾乎沒有增加發電量，那麼需要有地方來提供增加的電量。”他表示：“核電在多個國家引發爭議，但就我們這一代人而言，核電站比其他任何類型的發電站都要安全，而且人們正在開發更加安全的新一代核電站。”

據比爾·蓋茨在自己的書中寫道：“核能是唯一可24小時不間斷使用的無碳能源，沒有比核能更加高效和環保的發電方法”，“希望在有關安全的擔憂上，大眾能夠敞開心扉來看待核能。”比爾·蓋茨說，“若不實現碳減排將導致氣候災難…死亡人數將是新冠疫情的5倍。”比爾·蓋茨指出，“讓大眾接受核電很困難。但只需再等5年，新型核電站的效率性和安全性就能夠得到驗證。”

據比爾·蓋茨說，“像美國或歐洲部分國家那樣能夠實現大規模太陽能、風力發電的幸運的國家只是極少數。非洲和亞洲在地形和氣候上不利於獲取大量的可再生能源。在同等面積下，太陽能和風力的發電量也不及核電。同時還會受到天氣和季節的影響。憑藉當前的電池技術也不適合用來保存一次性生產出來的電力。”

就如果您是日本首相，能否說服民眾引進核電站的提問，比爾·蓋茨說，“我認為現在要立刻面向日本國民宣傳核電站還很困難，但（我正在開發的）新一代核電站將實現自動化，不存在人類失誤的餘地，並採用了事先防止核反應堆過熱的技術。與美國政府合作的該核電站，目前還只有設計圖，但首個試製品有望在五年內建成。在確認核電站是否安全，能夠以多麼低廉的價格實現供電之後，日本也能夠重新做出判斷。”2008年，蓋茨創辦了開發新型核反應堆的企業泰拉能源（Terra Power），目前擔任董事會主席。

比爾·蓋茨說，“泰拉能源開發的新一代核電站理論上可以以當前成本四分之一的價格完成建造。而在因為天然氣價格便宜，導致核電競爭力下降的美國，以及今後需要核能發電的發展中國家需要全新的核電站。”

據蓋茨在書中稱：“核電是唯一不受晝夜和季節的限制能夠持續發電，且可實現大規模發電的，不排放二氧化碳的能源。任何其他的清潔能源都無法與核能作比。”他還寫道：“如果我們不使用更多的核電站，便沒有其他的方法能夠在不久的將來，以低廉的價格實現電力網脫碳化。2018年，MIT分析了1000種碳中和的方案，其中最廉價的方法是全部使用核能。”

針對那麼已經建成的核電站相對比較危險嗎？據比爾·蓋茨說，“就我們這一代人而言，核電站比其他任何發電手段都要安全。”他在書中進行了更加詳細的闡述。他寫道：“汽車會導致人死亡，但沒人提出取締汽車。而現存的核電站致人死亡的人數遠少於汽車。”

比爾·蓋茨還認為，“氣候災難還沒有到來。因氣候變化而死亡的人數少於因瘧疾、艾滋病等疾病而死亡的人數。人類對氣候變化還知之甚少，通過地球平均溫度上升2度以上時的經歷無法作出判斷。新冠疫情下，人類在諸多領域開展了國際合作。在應對氣候變化上需要進行更良好的合作。”

朝鮮日報說，比爾·蓋茨在書的最後這樣寫道。“我是一個樂觀主義者。相信技術可以解決問題。為實現目標，制定正確的計畫，就能夠避免災難。”