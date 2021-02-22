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波音777丹佛上空起火 全球各地有緊急停飛

波音公司報道圖片 Olivier DOULIERY AFP/Archivos

作者： 小山 3 分鐘

一架777飛機引擎於周末在美國丹佛上空發生外殼脫落爆炸起火，美國監管機構宣布進一步檢查，日本停飛並考慮採取進一步行動後，波音表示建議暫停使用有同款引擎的777飛機。目前沒有查出涉事波音777發動機起火原因。