波音777丹佛上空起火 全球各地有緊急停飛 發表時間： 22/02/2021 - 11:34 波音公司報道圖片 Olivier DOULIERY AFP/Archivos 作者： 小山 3 分鐘 一架777飛機引擎於周末在美國丹佛上空發生外殼脫落爆炸起火，美國監管機構宣布進一步檢查，日本停飛並考慮採取進一步行動後，波音表示建議暫停使用有同款引擎的777飛機。目前沒有查出涉事波音777發動機起火原因。 廣告 繼續瀏覽後續 據路透社今天報道稱，波音建議航空公司暫停使用部分777飛機。波音此舉涉及到Pratt & Whitney 4000引擎。此前美國聯合航空一架波音777飛機右引擎故障，所幸安全降落在丹佛國際機場。聯合航空周日表示，將自願從其航班表中臨時停飛24架現役飛機。波音表示，有69架飛機在使用中，59架已入庫。由於疫情造成需求急劇減少，航空公司已停飛部分飛機。路透社說，波音建議飛機停飛直至美國監管機構確定合適的檢測協議。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 美國 事故