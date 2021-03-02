國際能源署：因疫情出現歷史性下降後　全球碳排放已急劇反彈

國際能源署（AIE）周二（3月2日）警告，全球的碳排放在去年因新冠疫情而出現歷史性下降之後，已經開始急劇反彈，預期今年碳排放將再次上升。

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國際能源署表示，“全球碳排放在去年四月份達到低點之後，已出現急劇反彈，十二月份升至2019年水平之上。”去年12月份全球碳排放比上年同期高出2％，即6000萬噸二氧化碳。

國際能源署主任法提赫 比洛爾（Fatih Birol）表示，“去年年底世界各地的二氧化碳排放量出現反彈，這是一個嚴重警告，表明在加速全球向清潔能源轉型方面我們做出的努力還不夠。”他強調，“如果對今年經濟回升的預期得到證實，而世界主要的經濟體沒有採取重大的政策調整的情況下，2021年全球的碳排放量可能會增加。”

根據能源署這份特別報告的最新數據，去年全球碳排放共下降了5.8％，即減少了約20億噸CO2，這是人類有史以來最大幅度的下降。能源署此前提到的下降幅度更大，約為7％。

碳排下降的主要原因是減少了公路運輸和航空業對石油的使用。能源署表示，“隨着旅行和經濟活動的恢復，石油消耗及其相關的排放量正在上升。”

此外，不同國家之間存在差異巨大。報告指，中國是去年唯一一個碳排放較2019年出現增長的國家，增加了0.8％，即7500萬噸CO2，為全球最大的溫室氣體排放國；而美國的碳排2020年則減少了10％。