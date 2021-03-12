拜登請全體美國人加入Covid疫苗接種

出自民主黨的美國總統拜登宣誓就職以來首次發表全國講話，呼籲全體美國人參與Covid-19疫苗接種行動。

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在美國，新總統拜登（Joe Biden）發表其宣誓就職以來首次全國講話。拜登宣布，到五月底時，將有足夠的疫苗供應所有成年美國人。拜登希望讓每天接種疫苗人數超過二百萬。

據本台RFI記者Anne Corpet周五（2021年3月12日）發自華盛頓（Washington）報導，拜登在發言中說，一年前美國遭遇病毒打擊，回應則是沉默。他從口袋拿出一張小卡片，上面標着美國因感染Covid-19的死亡數字。拜登說：527 726人，這超過了第一世界大戰ˎ第二次世界大戰ˎ越南戰爭和“911”的總和。

拜登談及死者及他們的家屬，還有失去了工作的人們。拜登譴責針對亞裔美國公民的攻擊。他宣布，經過不懈努力，在五月底之前將擁有足以供所有美國成年人之需的疫苗試劑。

拜登展望未來

拜登提到了一個每天讓二百萬人接種疫苗的大規模行動。拜登說，他需要每位美國人履行接種疫苗的責任，並幫助自己的家人ˎ朋友和鄰居接種疫苗。拜登還呼籲，不要放鬆警惕，並承諾將，如果人們做出所需努力，將可能在7月4日獨立日當天與親友們共享燒烤。