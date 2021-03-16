10年最嚴重沙塵暴漸東去 北京今可緩解？

中國十年罕見的沙塵暴16日通過韓半島西部海域流入韓國，全國各地遭遇沙塵暴天氣，疫情下給市民出行造成更大不便。昨天周一，中國首都北京被濃霧籠罩，氣象局稱這是十年來最嚴重的沙塵暴。消息說，10年來最嚴重的沙塵暴將北京變成橙色。韓國網絡平台今天有指該沙塵暴來自中國方面，引發中國愛國者在網上狂熱批判並謾罵。

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據韓聯社今天報道稱，韓國多地遭遇沙塵暴天氣，霧霾濃度上升。該報道稱，中國十年罕見的沙塵暴16日通過韓半島西部海域流入韓國，全國各地遭遇沙塵暴天氣。

韓國網絡平台有指該沙塵暴來自中國方面，引發中國愛國者在網上狂熱批判謾罵。

據韓聯社說，16日上午，仁川市等首都圈、江原道、慶尚北道內陸地區遭遇霧霾天氣。截至當天上午10時，西部海域5個島嶼中白翎島和延坪島的可吸入顆粒物（PM10）每小時濃度分別為153微克/立方米、152微克/立方米，江華島為181微克/立方米，達到“很差”水平。慶尚北道問慶為208微克/立方米，大關嶺為183微克/立方米，寧越為174微克/立方米。人們大多在室內關閉門窗減少出行。

韓國氣象廳表示，沙塵暴影響將持續到17日，此後逐漸消散，但也有可能繼續出現。前一天，中國北京等北部地區12個省市遭遇沙塵暴天氣。中國氣象部門稱這是近十年來最強的沙塵天氣。

據英國廣播公司稍早報道稱，10年來最嚴重的沙塵暴將北京變成橙色。周一，中國首都北京被濃霧籠罩，氣象局稱這是十年來最嚴重的沙塵暴。

據該報道，這場風暴導致空氣污染測量值出現了前所未有的峰值，一些地區的污染水平達到了建議上限的160倍。數百個航班被取消或停飛，因為天空變成了末日般的灰霾。

該報道說，這些沙子被來自蒙古的強風帶來。

沒有消息確指北京空氣能見度今天是否好轉。