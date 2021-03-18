美國液化天然氣準備進軍巴爾幹地區

美國很快將能通過阿爾巴尼亞向巴爾幹地區輸出液化天然氣（GNL）。地拉那（Tirana）已在近期與美國市值最大的埃克森美孚石油公司簽署了相關協議。

廣告 繼續瀏覽後續

本台RFI法文網周四（2021年3月18日）在 « 原材專欄»（la Chronique des matières premières）刊出經濟組記者Altin Lazaj的最新報導，介紹美國埃克森美孚石油公司（ExxonMobil）的液化天然氣，有意以阿爾巴尼亞為踏板，進入巴爾幹市場。

由美國埃克森美孚石油公司與Excelerate能源公司出資的這一項目，金額大約一億兩千萬美元，預計2023年問世。這兩家美國能源公司應該在今年就發起可行性研究，評估在阿爾巴尼亞南部發羅拉港（Vlora）建造一個浮動液化天然氣終端的可能性。

法廣存檔圖片 - L’utilisation du GNL doit permettre de réduire de 20% la trace carbone du navire, et de supprimer l’oxyde de soufre dégagé par les moteurs au fioul des porte-conteneurs traditionnels. © Stéphane Lagarde / RFI 法廣

這一項目還預計以天然氣這種阿爾巴尼亞尚未用於能源生產的原材料來完善發羅拉這座港口城市火力發電站的效能。阿爾巴尼亞目前90%的電力來自水利發電。這種能源在乾旱時節會有問題。

發羅拉港項目面向巴爾幹

美國埃克森美孚石油公司項目的目標並不只是局限於阿爾巴尼亞。從更長遠角度而言，是要利用發羅拉港向巴爾幹地區的其它國家輸送液化天然氣。阿爾巴尼亞由此將成為美國液化天然氣在亞德里亞沿海的第二個門戶。

今年初，美國的一艘天然氣運輸船已經把首批液態天然氣運到了克羅地亞，當地克爾克島（Krk）上剛剛落成了一個液化天然氣終端。有了巴爾幹的市場，美國就此可以進入所有歐洲沿海地區。

美國液態天然氣進軍歐洲

最近幾年，美國成為全球最大的天然氣生產國，並樂於出售給嚴重依賴俄羅斯天然氣的歐洲國家。為此，美國前總統特朗普(Donald Trump)在任時不惜祭出制裁威脅，以對歐盟施加壓力。這一戰略取得成果。自2018年夏季以來，歐洲大幅增加了對美國液態天然氣的進口。如今還不知道極具生態主義理念的現總統拜登（Joe Biden）是否會如同其前任，繼續支持美國液態天然氣的出口。美國液態天然氣主要是從開採時會對環境造成嚴重污染的頁岩氣轉化而來。