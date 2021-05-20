台灣新冠疫情今報新增286例本土確診

台灣中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增295例，286例本土，關聯不明63例，個案居住地散布全台10個縣市，仍以新北市及台北市較多；另外9例則為境外移入。死亡個案則新增1名，累積15人死亡。

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據中央社今天引述台灣疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中表示，今天新增286例新冠病毒本土個案為155例男性，131例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日采檢日介於5月1日至5月19日。

陳時中說，居住縣市以新北市157例最多，以中和區40例為多，其次為台北市87例，以萬華區40例為多，桃園市17例、宜蘭縣8例、彰化縣6例，基隆市5例、高雄市及台中市各2例、新竹市及雲林縣各1例。

陳時中說，今天新增286例本土個案中，萬華活動史相關84例、茶藝館相關60例、獅子會相關7例、葡萄商相關4例、遊藝場相關2例。關聯不明63例、其他已知感染源38例、疫調中28例。相關疫情調查持續進行中。

陳時中指出，今天新增9例境外移入，分別自菲律賓（6例）、美國、南非及印尼移入。案2610為本國籍50多歲男性，持有搭機前3天內檢驗陰性報告，9日自美國入境，15日於檢疫期間出現癥狀，17日采檢，於今天確診。

據指揮中心統計，截至目前台灣累計2825例確診，分別為1103例境外移入，1669例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另8例（案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528）移除為空號。確診個案中，15例死亡。

該報道稱，陳時中呼籲，民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。