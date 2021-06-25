台灣疫情控制指揮中心今天報告，台灣疫情延燒，昨天24小時新增76例武新冠肺炎本土病例，為39例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今年5月18日至6月24日。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天引述台灣疫情指揮中心25日宣布，國內新增76例本土病例，另新增5人病逝。據中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，為防Delta變異株入侵，未來將在社區擴大篩檢，並要求各地政府落實疫調。

陳時中說，個案分布以新北市32例最多，其次為台北市20例、桃園市10例、新竹縣4例、苗栗縣3例、彰化縣及高雄市各2例，宜蘭縣、基隆市及台中市各1例。其中雙北地區以外縣市24例中，13例為已知感染源、2例關聯不明、9例疫調中。陳時中指出，新增5例死亡個案，為3例男性、2例女性，年齡介於70多歲至90多歲，發病日介於5月16日至6月19日，確診日介於5月29日至6月20日，死亡日介於6月21日至6月23日。

據陳時中說，除了呼籲各縣市務必落實疫調，最近因應最早在印度發現的Delta變異株，也將強化邊境管制措施，並社區擴大篩檢，針對不同區域別、行業別，有可能的都要擴大篩檢，強化升級醫院感控與個案處置。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。