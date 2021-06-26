俄羅斯首都莫斯科出現近120年最高溫

俄羅斯首都正遭遇史無前例熱浪的侵襲。莫斯科一周以來處於酷暑之中，氣溫高達近攝氏35度。如此高溫120年以來前所未見。俄羅斯當局聲稱要與氣候升溫做鬥爭，但沒有做出任何具體承諾。

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本台RFI法文網2021年6月26日周六刊出常駐莫斯科（Moscou）記者Daniel Vallot的採訪報道，主題圍繞俄羅斯當前的氣候變化，首都莫斯科遭酷暑肆虐。

Image RFI Archive : Canicule à Moscou. Ici, des enfants jouent dans une fontaine pour se rafraîchir alors qu'il fait 36° dans la journée à Moscou, le 23 juin 2021. AP - Pavel Golovkin / Image RFI Archive

這一採訪開篇表述說，為了躲避陽光，女受訪者娜傑日達（Nadejda）坐在靠近噴泉，陰涼下的長凳上。她戴着墨鏡，頭頂白帽，手上拿着瓶水。娜傑日達（Nadejda）表示，她的孫女告訴她，必須要多喝水。在家裡，她會衝涼。如果能夠整天都衝涼，她會那麼做。

莫斯科人不習慣如此高溫

儘管莫斯科夏季炎熱，但俄羅斯首都居民並不習慣於如此高溫。另一名女受訪者娜塔莉婭（Natalia）似乎並不覺得難受。相反，烈日當頭下，她仍坐在一張過熱的凳子上。娜塔莉婭微笑着說，在俄羅斯，總是太寒冷，而她更喜歡炎熱。如果氣溫升高幾度…，她不介意。

Image RFI Archive ：Moscou subit une vague de chaleur historique en juin 2021 AP - Alexander Zemlianichenko / Image RFI Archive

如果說娜塔莉婭為氣候升溫感到高興，而眾多莫斯科居民對此感到不安。建築專業的年輕女大學生安雅（Anja）就是其中之一。她說，這種氣候變化讓人擔憂。如果研究這一問題，人們就會意識到冰蓋正在融化，那將會造成許多衝擊。

俄羅斯對氣候變化尚無承諾

俄羅斯正處於氣候升溫的最前沿。西伯利亞和北極地區的氣溫，在過去幾年出現了前所未有的上升。在莫斯科，當局表明想要與此現象做鬥爭。但目前尚未承諾，就減少溫室氣體排放做出任何具體措施。