台灣疫情：本土例降至27 但報17例病逝

台灣中央流行疫情指揮中心今天公布台灣新增27例新冠肺炎本土個案及2例境外移入；另新增17例死亡。台北市持續有群聚傳出，本土個案分布縣市以台北市14例最多。

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據中央社今天引述台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中表示，今天新增27例新冠肺炎本土病例，其中15例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為17例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於6月10日至7月5日。

陳時中說，個案分布以台北市14例最多，其次為新北市11例、屏東縣及彰化縣各1例；其中17例為已知感染源、10例調查中，相關疫情調查持續進行中。近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月4日累計公布1萬3831名確診個案中，已有1萬1180人解除隔離，解隔離人數達確診人數80.8%。