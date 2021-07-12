《生物多樣性公約》要拿到COP15談判

聯合國《生物多樣性公約》（CBD）正在努力追求通過一個龐大的計畫，在2050年之前實現 "與自然和諧相處"，並在2030年實現中間目標。聯合國警告時間緊迫，並敦促各國努力。

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據法新社今天自巴黎報道說，經過幾個月的在線討論，一份在國際層面更好地保護自然的《生物多樣性公約》文本草案今天出籠，該文件將在今年10月的締約方大會第十五屆會議上進行談判。不過該會議仍然有可能進一步推遲。

聯合國《生物多樣性公約》CBD）正在努力通過一個龐大的計畫，在2050年之前實現 "與自然和諧相處"。據聯合國警告，時間已經不多了。一百萬種動物和植物面臨徹底消失。生態系統的不良健康狀況威脅着人類。儘管有這種緊迫性，各國政府卻未能履行其承諾，即在2010-2020年的十年中扭轉這一趨勢。

原定2020年10月在中國昆明舉行的COP15生物多樣性會議上，本應就2020-2030年的新承諾進行談判，但Covid-19大流行病使之無法進行。據接近此事的消息人士透露，該會議已被推遲一年，仍可能被推遲到2022年。

該文件包括到2030年要實現的21個目標，以減少對生物多樣性的威脅，通過可持續和公平的自然資源管理和有效實施這些措施的工具來滿足人類的需求。

據法新社說，對此非政府組織和觀察員的意見不一。

法國智庫IDDRI關注《生物多樣性公約》談判的Aleksandar Randovic告訴法新社說："這是一個很好的驚喜，是對以前版本文本的改進。"

Avaaz機構的奧斯卡-索里亞說："如果這個草案在談判中倖存下來，世界將有一個堅實的生物多樣性行動計畫。

然而，對於世界自然基金會來說，目前的版本 "缺乏扭轉生物多樣性損失所需的雄心和緊迫性"。據該基金會的Guido Broekhoven說："物種的損失將是不可逆轉的，避免物種消失才應該是一個優先事項，"而文本中只談到了降緩物種消失的速度。

為更好地保護自然，提出的目標之一是確保 "世界上至少30%的陸地物種和海洋區域物種（......）通過（......）各種保護系統與措施得到保護得以倖存。

一個由法國和哥斯達黎加領導的聯盟正在推進這些措施。然而，它遭到了原住民的抵制，他們擔心自己的土地會被奪走。

然而，據IDDRI和WWF稱，新版本的文本將更好地考慮了原住民和當地社區的權利。

據該報道稱，另一個目標是將污染減少到對自然和人類健康無害的水平，特別是通過減少 "至少50%"對環境有影響的肥料和減少"至是少三分之二"的殺蟲劑，以及塑料污染。

據蘭科維奇解釋說："這種提法考慮到了全球的差異，歐洲和中國等地區的化肥和農藥使用過量，而其他地區的化肥和農藥則不足。

《生物多樣性公約》CBD打算為每年減少至少10千兆噸二氧化碳當量的溫室氣體排放作出貢獻，同時確保應對氣候變化的鬥爭不會對生物多樣性產生負面影響。

法新社說，《生物多樣性公約》案文還談到了融資問題。對環境有害的公共補貼應該每年至少減少5000億美元。同時，對生物多樣性的資助應增加到 "每年至少2000億美元"，並將部分資金用於發展中國家。

《生物多樣性公約》案文的最後部分提出了有效實施擬議措施的基本原則，以避免該公約落入一紙空文狀態。據布羅克霍芬承認說，"文本的這一部分還非常薄弱，" 在亞歷山大-蘭多維奇看來，"這部分仍然需要推展，這將是下一次討論的主題，" 該討論將於8月底在線上舉行。