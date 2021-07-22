路透社採訪系列專家討論如何應對各地洪災

德國，比利時以及中國近日暴雨引發洪災再度彰顯氣候變化對人類生存環境構成嚴重威脅，如何避免類似的災難無休止的發生，路透社就此訪問了世界各地的環境以及城市規畫方面的專家。

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新加坡國立大學李光耀公共政策學院副院長、水政策研究所所長Eduardo Araral表示，各國政府必須意識到過去修建的基礎設施，即使是近期修建的，也可能無法應對極端的氣候。

根據美國地球物理研究通訊（Geophysical Research Letters, GRL）今年六月底公布的一份研究報告，氣候變化在歐洲的具體表現是大規模的降雨次數將不斷增加，並且逐漸移動，一周前德國與比利時所經歷的罕見的持續暴雨就是一大例證。根據氣候模型所提供的信息，到本世紀末，類似的暴雨出現的頻率很可能是今天的14倍。

德國波茨坦氣候變化研究學院的Fred Hattermann表示不僅需要採取技術措施，修建堤壩及加固水壩，而且還有必要重新規畫城市建設。他認為城市周圍必須留下必要的河河墁及空地，為應對河水的突然泛濫。不過，他也表示，上述措施並不足以應對百年不遇的暴雨。

這些應對措施意味着必須投入數十億歐元的資金，不過，路透社評論說，中國河南鄭州被洪水困在地鐵中的民眾以及德國被誰淹沒成為幽靈村莊的畫面使人堅信倘若繼續坐而旁觀，必將付出更加承重的代價。

此外，新加坡社會大學研究氣候問題的學者Koh Tieh-Yong認為必須儘快將全球最日益遭受氣候災難的地區做出評估。他認為造成洪災的主要因素無非以下兩點：一是大規模的降雨，二是洪水無法輸流。

針對中國，許多專家都一致認為中國近期無限制的城鎮化建設以及缺乏相對應的水流疏通渠道是造成中國頻頻爆發洪災的主要因素。此外，中國近期修建的無數個水壩使河流的自然河道受到嚴重影響。

最後，專家們還認為必須加強完善預警系統。必須儘快疏散災區的災民。