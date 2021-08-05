大關破了！世界兩億人確診新冠肺炎

全球累計新冠確診病例數昨天突破兩億。從中國武漢最早出現的新冠肺炎病毒蔓延造成大流行疫情並沒有結束的跡象，相反更因為病毒多個變種而傳染加速。全世界確診病例數用了一年多的時間才突破一億大關，而突破兩億隻用了六個月多一點的時間。法新社說，數據統計可能並不概括全部情形，因為不少國家可能有疫情疏漏。這場大流行已造成近440萬人死亡。

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據路透社報道稱，全球累計新冠確診病例數突破兩億，病亡人數近440萬。

根據路透社統計，周三全球累計新冠確診病例數突破了兩億，Delta變種病毒給疫苗接種率較低的地區造成威脅。根據統計，在240個國家中，至少有83個國家的新病例數正在上升，這給醫療系統帶來了壓力。

全球至少有2.6%的人口被感染，由於許多地方的檢測能力有限，真實數字可能更高。根據一項路透社分析，如果感染人數是一個國家，它將是世界上第八大人口大國，僅次於尼日利亞。

根據上述分析，病例數用了一年多的時間才突破一億大關，而突破兩億隻用了六個月多一點的時間。這場大流行已造成近440萬人死亡。

七天平均新增病例數最多的國家包括美國、巴西、印度尼西亞、印度和伊朗，它們的單日累計新增病例數約佔全球總病例數的38%。

美國佔全球新增病例數的七分之一。美國疫苗接種率較低的州，如佛羅里達州和路易斯安那州，住院病例創紀錄，儘管全美70%的成年人至少接種了一劑疫苗。

根據一項路透分析，東南亞國家的新增病例數也在增加。單日新增病例數佔全球總病例數的15%，而該地區的人口僅佔世界總人口的8%。

該報道引述美國聯邦疾病控制和預防中心(CDC)主任Rochelle Walensky博士本周表示，“雖然我們迫切希望結束這場大流行，但病毒顯然沒有離開我們。因此，我們的戰鬥必須再持續一段時間。”