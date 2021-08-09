聯合國：氣溫上升已接近1.5 攝氏度的上限危險

聯合國政府間氣候變化專門委員會今天發布報告指出，除非未來幾十年內大幅減少溫室氣體排放，否則全球變暖幅度在21 世紀將超過 1.5攝氏度和2攝氏度。聯合國秘書長就此發表聲明指出，這份報告無疑是一記響亮的“警鐘”。

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據聯合國官方消息，聯合國最新報告顯示氣溫上升已危險地接近1.5 攝氏度的上限。根據政府間氣候變化專門委員會第一工作組的報告，在考慮的所有排放情景下，“至少到本世紀中葉，全球地表溫度將繼續升高”。

據報告強調，除非在未來幾十年內大幅減少二氧化碳和其他溫室氣體排放，否則全球變暖幅度在21 世紀將超過 1.5攝氏度和2攝氏度。報告指出，氣候系統的許多變化與日益加劇的全球變暖直接相關，其中包括極端高溫、海洋熱浪，強降水的頻率和強度增加，一些地區的農業和生態乾旱，強熱帶氣旋的規模，以及北極海冰、積雪和永久凍土層的減少。

據聯合國秘書長古特雷斯表示，今天的報告是向人類發出的“紅色代碼”。這一記警鐘可以說“震耳欲聾”，證據無可辯駁：化石燃料燃燒和森林砍伐造成的溫室氣體排放正在扼殺我們的星球，並使數十億人面臨直接風險。全球變暖正在影響地球上的每個地區，其中許多變化變得不可逆轉。他說：“世界已經危險地接近國際商定的氣溫上升應控制在1.5 攝氏度以內的上限。我們面臨著在短期內達到 1.5 攝氏度的迫在眉睫的風險。唯有加緊努力，走上一條最雄心勃勃的道路，才能避免越過這個門檻。”

古特雷斯強調：“我們現在必須果斷行動，挽救 1.5攝氏度的目標。”