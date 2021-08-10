新冠病毒變種多：BioNTech的創始人傾向於第三劑量而不是新疫苗

對冠狀病毒更危險變種的發展的擔憂正在增長。目前可用的疫苗是否能提供足夠的保護，它們能保持多長時間的有效？面對這些問題，BioNTech公司的創始人烏古爾-薩欣試圖進行安撫，第三針劑就可以彌補而不需要緊急改換新疫苗。不過聯合國世界衛生組織譴責富裕國家打第三針政策，因為世界不少國家仍然缺乏第一針劑抗疫。

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據本台在柏林記者帕斯卡爾-蒂博特報道稱，BioNTech創始人烏古爾-薩欣（Uğur Şahin）8月9日周一在柏林舉行的新聞發布會上表示，"疫苗還不需要適應流行中的冠狀病毒的新變種，" 烏古爾-薩欣主張接種第三針以提高對接種者的保護。據他說，有可能在未來幾個月出現一個變體時，需要對疫苗進行調整。但對Uğur Şahin來說，現在情況還不是這樣。這位科學家補充說，"我們現在看到，用基本配方的疫苗抗疫是相當足夠的。"

聯合生產和銷售該疫苗的輝瑞公司和BioNTech公司在7月初報告了令人鼓舞的結果，並計畫在美國和歐洲尋求批准其產品的第三劑量。不過歐洲藥品管理局和世界衛生組織（WHO）都還沒有被說服。他們認為，目前現有的數據還不足以授權使用第三劑量。

BioNTech的總裁介紹了公司的業績，這些業績已經有了爆炸性增長。第二季度的營業額超過50億歐元，而2020年同期為4000萬。虧損成為歷史。