台灣154隻自中國走私名貴貓安樂死掀話題 蔡英文躺槍

台灣查獲自中國走私名貴貓154隻，按疫情規定於21日完成安樂死程序，事件在台灣掀起軒然大波。各界名人，媒體紛紛發聲，呼籲刀下留貓，修改法律聲音有，批評當局毫無人道濫殺生命聲音有。因台灣總統蔡英文愛貓，更有批評指向蔡英文，責問蔡英文對這些安樂死的貓有何感想。台灣官方解釋執行防疫法令必要性，更多輿論敦促嚴厲懲罰走私犯法者。此前，台灣曾因打擊走私不力，讓台灣牲畜多染口蹄疫損失慘重。

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據自由時報今天報道稱，台灣海巡署前天破獲漁船走私154隻來自中國的品種貓，昨日已遭全數安樂死，引發動保人士不滿。農委會防檢局長杜文珍表示，為防範境外疫病入侵，農委會訂有犬貓輸入檢疫規定，非法走私犬貓的行為，不但不人道，甚至可能讓台灣陷入感染狂犬病的風險中。

據杜文珍指出，這次走私進來的品種貓共有154隻，數量之多，為歷年來少見，為維護國內動物的安全、防杜狂犬病入侵，每隻貓經清點後都已執行人道安樂死。

根據動物傳染病防治條例第33條犬貓輸入檢疫條件規定，自國外輸入的犬貓，來自疫區者需先完成狂犬病預防注射及采血檢測狂犬病中和抗體力價均符合規定，輸入後還需於指定場所隔離檢疫7日，檢疫合格才能輸入我國，過程相當嚴謹。

反觀這次的走私貓只不但來源不明，且未依檢疫條件規定做好輸出前檢疫，也沒有來源國動物檢疫證明書，引入疫病風險極高；農委會依動傳條例授權及獸醫專業，予以安樂死。

據杜文珍說，全球有150個國家有狂犬病，這批貓咪正是來自狂犬病疫區中國，由於貓是易感性動物，在疾病風險與動物福利的平衡上非常難以拿捏。雖然民眾對於這154隻無辜的貓感到不舍，農委會也同感惋惜，但考量人類一旦感染髮病死亡率為100%，且全球感染狂犬病死亡案例中有40%是幼童，為了保護國人及台灣動物的安全，萬不得已之下做出安樂死的決定，希望民眾理解。

另外，這次走私貓只的新北市籍漁船“順發886號”，因違反漁業法漁船僅能從事漁業用途的規定，已被漁業署撤銷漁業執照、船長執業證書及船員手冊。

據杜文珍強調，走私不只傷害貓只，也會為第一線邊境人員帶來很大風險，如果真的要從國外進口犬貓，就應該遵守動物輸入檢疫程序，“非法走私動物的行為很糟糕，應該要被譴責、唾棄，這樣不但不人道，根本不是愛動物的作法”，若今天沒有截獲這批走私貓，而引爆台灣發生狂犬病，誰要負責？

此次事件引發討論。該報道稱，海巡署查獲154隻走私貓，隨即被檢疫單位安樂死，引發各方議論。農委會主委陳吉仲今日出面表示，將祭出走私動物刑罰加重到7年以上、無合法來源販售寵物將直接開罰300萬元2大措施，避免憾事重演。動保團體則建議，政府應廣納更多聲音，讓後續修法與政策相關配套更具體，並應儘快設置動保警察，讓動保案件得以深入調查。

據動保團體表示，走私來自疫區的動物被沒入後撲殺，主要理由是防疫，避免更多動物感染疫病、甚至死於非命的風險，於法有據，也是國際慣例。但如果走私的共犯結構沒有被瓦解，違法寵物消費市場還在，殺頭生意有人做，走私就會繼續，偶爾被查獲曝光的走私案，只是冰山一角，何況送命的不是走私者，而是無辜的動物。

動保團體指出，這次海巡署是接獲密報，才與警方成立專案小組，並在台南安平外海攔截下“順發886號”漁船，林姓船長也坦承是向其他船舶接駁這些寵物貓，準備走私來台，而且尚未拿到報酬就被查獲。

撲殺走私貓只的法源是《走私沒入動物及其用品處理作業程序》，其雖賦予行政裁量彈性，但其上位法律包括《懲治走私條例》、《海關緝私條例》與《動物傳染病防治條例》等，均無動物必須立即被宰殺或銷毀的規定，動保團體呼籲立法院及行整部門必須廣納更多聲音，以利後續法律與配套的周延。

此外，動保團體也質疑，歷年來無數被走私，無辜遭撲殺的各種不同動物，其採取的撲殺方法究竟為何？是否完全符合動物福利與人道原則，政府也應透明公開讓社會監督。

由於海巡署和防檢局在第一時間對外宣稱貓的數量是250隻，後來又說是200隻，最後是154隻，相差96隻。動保團體懷疑，上下游接收、販賣走私動物的業者追查，是否會因動物已遭撲殺就終止？值得國人後續關注。

據報道稱，因為類似涉及刑事犯罪的動保案件，並非動物保護檢查員的行政職權可以涵蓋，動保團體認為，農委會唯有設置專責專職的“動物保護警察”，才能徹底追查類似案件，才能充分究責，防患未然。