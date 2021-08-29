新冠病毒溯源非保密版與保密版：美國情報機構到底說了什麼？

美國國家情報總監辦公室日前提交報告，指屬下的情報機關無法就新冠病毒的源頭得出一致結論，也無法就新冠病毒是否由實驗室泄漏達成共識，但可以確定的是，它不是一種人工研發的生化武器。完整的報告在周二（8月24日）已經送交白宮，但美國當局至今沒有公開完整報告，只發表了一份不到兩頁註明“不保密”的概要。完整的保密版本的內容是什麼以及何時公布沒有交代。

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據BBC報道稱，統領美國18家情報機關的國家情報總監辦公室周四（8月26日）公布這份報告的概要，指屬下的情報機關都認為，新冠病毒源頭有兩個可能性：與受感染的動物接觸，或是實驗室事故造成。

其中，數家沒有具名的情報機關認為，病毒可能是由人類與染有病毒、或病毒近親的動物接觸，繼而傳染到人類。他們還表示，對這個結論的信心程度為“低度” （low confidence）。有一家情報機關指，第一宗人感染新冠可能是源於武漢病毒實驗室發生的一宗事故，對這個結論的信心程度為“中度”（moderate confidence）。

完整的報告在周二（8月24日）已經送交白宮，但美國當局至今沒有公開完整報告，只發表了一份不到兩頁註明“不保密”的概要，闡述了幾點具體結論：

四家情報機構和美國國家情報委員會(National Intelligence Council)認為，最初的人類感染最有可能源於人接觸了感染這種病毒或者與之相近的始祖病毒的動物。這些機構對這個結論的信心程度為“低度” （low confidence）。

一家情報機構認為，第一起人類感染最有可能源於武漢病毒研究所實驗室相關事故，包括實驗過程、動物搬運、取樣。該機構對這個結論的信心程度為“中度”（moderate confidence）。

概要的最後部份強調中國必須合作，外界才能就新冠病毒起源作可靠評估，同時批評中國不斷阻撓調查過程。

科學家們認為，新冠病毒很可能是通過蝙蝠經另一中間宿主傳播到人類。

武漢華南海鮮市場起初被認為是疫情最早的爆發地，但科學家們隨後改變了結論。

據該報道，美國媒體早前也報道，前總統特朗普任期結束前，當時情報部門也撰寫了一份報告，指武漢病毒研究所2019年11月有數名研究員因病需要入院治療，當時的病徵與新冠肺炎的病徵十分相似。而在目前美國國家情報總監辦公室公布的報告信息中，沒有提到此事。