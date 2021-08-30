南非出現新冠變異程度最大毒株“C.1.2”入侵7國 指也現中國

南非繼出現能大幅削弱現有新冠肺炎疫苗保護力的Beta變種病毒株（B.1.351）後，又出現迄今突變程度最大的“C.1.2”新毒株，恐更具傳染力、現有疫苗更難對付，該病毒株目前已擴散至包括中國在內的7個國家！

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超級大魔王現身？據自由時報今天報道稱，南非出現變異程度最大毒株“C.1.2”入侵7國。專家警告，與原始病毒株，“C.1.2”基因變異的程度超過其他任何已知變種，可能更具傳染力和規避疫苗能力。

該報道引據以色列《耶路撒冷郵報》消息，南非國家傳染病研究所及“誇祖魯-納塔爾研究創新和測序平台”（KwaZulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform）在《自然》期刊發表報告，指出“C.1.2”變種病毒株今年5月在南非首度被發現，並已經悄然傳播到南非至少6個省。

據報告稱，“C.1.2”變種病毒株由第一波疫情時的C.1演化而成，每年進行41.8次突變，這速率相較於目前所知其他屬於“受關注的變種”（variant of concern）的變種病毒株高一倍，是目前所有已知變種病毒中，較原始病毒變異程度最高的一種。

據南非團隊的測序結果，“C.1.2”看起來像是個“強力毒株合體版”，這些突變與病毒傳染性、複製速度、免疫逃逸等一系列能力的增強有關。也就是說，從突變情況來看，Alpha、Delta等幾個“大魔王”毒株的特點它都有。

根據“全球共享流感數據倡議組織”（GISAID）發布的數據，中國、英國、新西蘭、瑞士、葡萄牙、印度洋島國毛里求斯（Mauritius）和非洲剛果民主共和國等7國都已經檢出了該毒株，至少已有80例相關測序報告。

專家表示，雖然還要進行更多研究以斷定這些突變對病毒功能的影響，但目前所得到的流行病學和基因組數據顯示，“C.1.2”擁有一系列“優勢”，包括傳播性和避開免疫反應的能力。目前南非與“C.1.2”有關的確診比例，由5月時的0.2%，增至6月時的1.6%，7月時再增至2%。專家指出，這種短時間內增長的幅度，與之前Beta和Delta變種在當地傳播的情況相似。

據該報道，雖然RNA病毒的特性就是“善變”，但原本在病毒學家眼裡看來，COVID-19致病的新型冠狀病毒SARS-CoV-2相較於流感，變異幅度並不特別大、且只是無大害的“小變”；後來卻發生大量且快速的進化，連病毒學家也跌破眼鏡。