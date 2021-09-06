馬賽國際自然保護聯盟世界大會敦促關注大自然

國際自然保護聯盟（IUCN）世界大會本周一9月6日在馬賽繼續舉行，該非政府組織正在提請注意應對氣候變化後果、脫碳或保護海岸侵蝕的 "基於自然的解決方案"：通過保護生態系統。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台報道稱，世界自然保護聯盟表示，面對氣候變化的後果，解決方案就在保護自然界中。根據世界自然保護聯盟的說法，海洋環境是主要的天然碳庫之一，因此要尤其關注保護海洋。

據這個非政府國際組織說，在應對氣候變化的鬥爭中，大自然是一個強大的工具箱，我們並不總是意識到這一點。然而，如果我們想緩解氣候變化，我們需要吸收碳並將其儲存起來，自然界有非凡能力做到這一點。

據世界自然保護聯盟法國分會主席塞巴斯蒂安-蒙科普斯解釋說："地球上的主要天然碳庫是自然的陸地環境，如森林、濕地、草原和許多海洋環境。因此，如果我們保護，甚至恢復自然環境，我們就在保護一個免費和有效的碳儲存和蘊藏的解決方案。

而大自然也可以幫助我們適應氣候變化。例如，可以通過保持沙丘的良好狀態和保護濕地免受洪水侵襲來解決海岸侵蝕的問題。

據世界自然保護聯盟法國分會主席塞巴斯蒂安-蒙科普斯說，大自然提供了解決方案，例如，我們對抗洪水和乾旱的解決方案加大投資，來保護濕地。濕地是天然的海綿，能夠在發生洪水時吸收多餘的水，在發生乾旱時釋放水。大自然是我們對抗氣候變化的盟友：讓我們應該投資於這些基於自然的解決方案。

該報道稱，這也是世界自然保護聯盟在即將召開的氣候大會（COP26）上傳遞的信息之一。