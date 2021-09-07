雷恩象牙與犀牛角走私案判決

法國西部雷恩一家刑事法庭今天結束庭審，檢察官要求對因大量販運象牙和犀牛角而被起訴的八名被告作出從兩年緩刑到六年監禁的判決。

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據法新社說，周二，雷恩刑事法庭被要求對因大量販運象牙和犀牛角而被起訴的八名被告作出從兩年緩刑到六年監禁的判決。

法國檢察官文森特-梅利（Vincent Mailly）在談到這種走私產生的偷獵時說，該案件構成了 "真正的對文明和生態大屠殺"。他呼籲對來自愛爾蘭遊民社區的犯罪團夥Rathkeale Rovers的四名成員處以最重的刑罰，他們於2015年9月被捕，調查從那時開始。

33歲的湯姆-格林（Tom Greene）曾因持有四根象牙和一根犀牛角而兩次被捕，他被地方法官描述為 "不拿槍的掠奪者 "和 "犀牛角推銷員"：檢方要求對他判處六年監禁。對於陪伴他做生意的35歲的弟弟理查德-奧萊利，檢察官要求判處其四年監禁。

檢察官還要求對他們的同夥29歲的愛德華-加梅爾和33歲的丹尼爾-麥卡錫缺席判處1年監禁。裁判官要求對他們發出逮捕令，因為沒有一個英國被告人出現在法庭上。

法國檢察官要求對51歲的專門從事古董和香水出口的商人大衛-塔（David Ta）判處五年監禁，其中兩年以監禁令緩期執行，他涉嫌經營一個法國-越南象牙販運團夥。檢察官認為被告的解釋 "不是很有說服力"，2016年5月在其家中發現14根非洲象牙被藏在一個托盤下，嫌犯沒有有效的證明文件。

檢察官還要求對41歲的Quan Do Danh判處三年監禁，其中兩年緩期執行，因為在其家中發現了 "象牙切割車間"。檢察官要求對涉嫌主辦犀牛角加工作坊的56歲的傑青霞判處兩年監禁，其中包括18個月的緩刑，並對58歲的 "楊醫生 "道生因持有走私象牙判處兩年緩刑。

法新社說，最後，法官要求釋放導遊Quing Jia，他從未出現在調查人員的聚焦中，而且 "沒有發現證據 "能夠針對他起訴。

消息沒有提及被截獲的象牙以及犀牛角來自何處，以及銷往何處。