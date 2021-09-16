太平洋將成艦艇餃子鍋？

澳大利亞決定與美國和英國合作購買核潛艇，這凸顯了中國海軍的崛起在太平洋地區引發的日益緊迫。根據統計，2020年底，中國共有360艘水面戰鬥艦和潛艇，中國預計到2025年將有400艘艦船，到2030年將有425艘軍事艦船。中國與太平洋臨近國家多有南海主權爭議，不少國家針對中國加緊購置包括潛艇海軍力量。評論指太平洋成為海軍包括潛艇在內的軍備競賽最為激烈的水域。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，澳大利亞目前擁有6艘瑞典設計的柴電科林斯潛艇，這些潛艇在20世紀90年代中期開始服役，它本來應該用12艘法國設計的常規潛艇更新其海軍潛艇力量。但通過撕破棄用這一合同，澳大利亞選擇跳躍式進一步提高其能力：用核動力推進帶來更大的潛艇自由裁量權和自主權。"

據澳大利亞總理莫里森解釋說，“這是一種需求的變化。"

與其他國家一樣，澳大利亞對日益龐大的中國海軍感到擔憂。根據美國海軍情報局（ONI）的數據，在2020年底，北京共有360艘水面戰鬥艦和潛艇，而美國整個世界艦隊只有297艘。而根據ONI的數據，中國預計到2025年將有400艘艦船，到2030年將有425艘軍事艦船。

根據《軍事平衡》說，北京有六艘核導彈潛艇（SSBNs）和大約40艘攻擊型潛艇，其中包括六艘核潛艇。

據美國海軍稱，華盛頓方面可以指望21艘攻擊型潛艇和8艘SSBN，這些艦艇駐紮在太平洋地區，主要泊在珍珠港。

法新社說，雖然美國將其11艘航空母艦中的5艘駐紮在太平洋地區，但中國已開始建造其第三艘航空母艦，而且並正在建造更多的驅逐艦。

根據貿易出版物Janes去年的一項研究，在2015年至2019年期間，中國船廠建造了132艘軍船，而美國為68艘，印度為48艘，日本為29艘，法國為17艘，澳大利亞為9艘，英國為4艘（包括兩艘航母）。

據法國海軍參謀長皮埃爾-範迪爾海軍上將指出，在四年內，中國推出了相當於法國整個艦隊的兵力，"中國海軍的歷史性努力 "占 "中國國防預算的55%以上"。

據法新社說，中國的這種狂熱對整個地區產生了影響，導致許多國家部署了旨在防止中國力量在其海岸附近部署軍事力量的戰略。這包括購置潛水艇。

據消息，越南有六艘俄羅斯設計的潛艇，馬來西亞有兩艘潛水艇，印度尼西亞向韓國訂購了六艘潛艇，菲律賓正在考慮建立一支潛艇艦隊。

北京與所有這些國家在南海海域都有主權爭議。

而在太平洋的其他地方，日本有23艘潛艇，韓國有18艘，新加坡有2艘，俄羅斯有12艘。

為了表明對該地區的緊張局勢關注以及戰略布局，法國在2021年初完成了將其一艘核攻擊潛艇Emeraude號部署到太平洋，這是自2001年以來的第一次戰略移動布防。