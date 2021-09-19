馬達加斯加國際博覽會上的替代木炭

在印度洋西部的島國馬達加斯加（MADAGASCAR）首都塔那那利佛（Antananarivo），2021年第15屆國際博覽會（15e FIM）剛剛閉幕。替代能源（Energies Alternatives ）是本屆馬達加斯加國際博覽會的焦點，尤其是人工合成的生態木炭引起各方好奇。本台RFI通訊員來到今年會展的現場做採訪報導。

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本台RFI法文網2021年9月19日星期天刊文，介紹馬達加斯加第15屆國際博覽會（15e FIM）當天在塔那那利佛（Antananarivo）閉幕。本屆國際博覽會吸引了島內160多家企業，目標之一是展示替代使用木炭的新辦法。木炭被認為導致森林遭到大規模的砍伐。

據本台RFI通訊員萊蒂西婭（Laetitia Bezain）發自塔那那利佛（Antananarivo）的描述，合成木炭是一種由粘土、竹子、椰子殼或稻殼的人造木炭。本屆國際博覽會上有十來個展位推廣此類家用燃料，吸引了參觀者的好奇。

馬達加斯加生態木炭出自有機廢物

經過一年的研究，青年企業家Fitahiana推出了一種以有機廢物為基礎的合成木炭。據受訪者介紹說，合成木炭比木炭燃燒得更慢，而且幾乎不起煙。材料來自回收和處理辦公室周圍住家的有機廢物。而客戶目前都是附近的居民。這位發明家現在遭遇發展的問題，就是缺乏資金和消費習慣。伐木取材，直接簡單；使用替代木炭道路漫長。

馬達加斯加生態木炭支持者談應用

雖然不乏創新，但合成木炭的市場供應量依然很少。另一位受訪者朱利奧（Julio），曾是一名老師，但已改行。他如今是一名傳授替代能源知識的培訓員。他說，如果說，人們今天仍在使用木炭，那是因為教育得不夠。當不再有樹木，也就不再有木炭。哪怎辦？國家對這一變化的支持還不夠，沒有做足環境教育。國家必須在城鎮，或在街區建立網絡，生產替代木炭。那樣將可能供全球應用，還可能創造就業、減少灌木火災、減少砍伐森林。並將可能賦予人們對環境的責任心。

馬達加斯加生態木炭遭遇發展瓶頸

17年來，朱利奧（Julio）在其周圍的社區里傳授生態木炭的知識。他說，在大城市，有垃圾、有細沙、有粘土。合成垃圾可以做出生態木炭。馬達加斯加的阿勞特拉地區（Alaotra, Bas Mangoky）是一處稻米產區，那裡有稻殼。當地人就地取材合成木炭。

Image RFI / La région du lac Alaotra, grenier à riz de Madagascar. 馬達加斯加的阿勞特拉湖區是稻米產區。 (Carte : C. Wissing / RFI)

馬達加斯加島從東北到東南都有椰子樹，人們以椰子殼來合成木炭。所以，馬達加斯加島內任何地方都有辦法合成生態木炭。如果人們這麼做，就不再需要砍伐樹木。此外，木炭的價格不再是家庭所能承受的。現場展出的合成木炭都可以廉價出售，問題是無法予以大規模的供應。

Image RFI Archive / Madagascar 馬達加斯加 © DR / Image RFI Archive

據馬達加斯加環境部的統計顯示，島內97%的家庭依然以木材為能源。