生態/科技

馬達加斯加國際博覽會上的替代木炭

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Image RFI / Antananarivo: les énergies alternatives à l'honneur de la Foire internationale de Madagascar (FIM 2021). Ici, lors de la Foire Internationale de Madagascar, différents types de charbons alternatifs (non issus de la coupe d'arbres) ont été présentés au public. 替代能源是2021年第15屆馬達加斯加國際博覽會的焦點。
Image RFI / Antananarivo: les énergies alternatives à l'honneur de la Foire internationale de Madagascar (FIM 2021). Ici, lors de la Foire Internationale de Madagascar, différents types de charbons alternatifs (non issus de la coupe d'arbres) ont été présentés au public. 替代能源是2021年第15屆馬達加斯加國際博覽會的焦點。 © Laetitia Bezain / RFI
作者： 尼古拉
8 分鐘

在印度洋西部的島國馬達加斯加（MADAGASCAR）首都塔那那利佛（Antananarivo），2021年第15屆國際博覽會（15e FIM）剛剛閉幕。替代能源（Energies Alternatives ）是本屆馬達加斯加國際博覽會的焦點，尤其是人工合成的生態木炭引起各方好奇。本台RFI通訊員來到今年會展的現場做採訪報導。

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本台RFI法文網2021年9月19日星期天刊文，介紹馬達加斯加第15屆國際博覽會（15e FIM）當天在塔那那利佛（Antananarivo）閉幕。本屆國際博覽會吸引了島內160多家企業，目標之一是展示替代使用木炭的新辦法。木炭被認為導致森林遭到大規模的砍伐。

據本台RFI通訊員萊蒂西婭（Laetitia Bezain）發自塔那那利佛（Antananarivo）的描述，合成木炭是一種由粘土、竹子、椰子殼或稻殼的人造木炭。本屆國際博覽會上有十來個展位推廣此類家用燃料，吸引了參觀者的好奇。

馬達加斯加生態木炭出自有機廢物

經過一年的研究，青年企業家Fitahiana推出了一種以有機廢物為基礎的合成木炭。據受訪者介紹說，合成木炭比木炭燃燒得更慢，而且幾乎不起煙。材料來自回收和處理辦公室周圍住家的有機廢物。而客戶目前都是附近的居民。這位發明家現在遭遇發展的問題，就是缺乏資金和消費習慣。伐木取材，直接簡單；使用替代木炭道路漫長。

馬達加斯加生態木炭支持者談應用

雖然不乏創新，但合成木炭的市場供應量依然很少。另一位受訪者朱利奧（Julio），曾是一名老師，但已改行。他如今是一名傳授替代能源知識的培訓員。他說，如果說，人們今天仍在使用木炭，那是因為教育得不夠。當不再有樹木，也就不再有木炭。哪怎辦？國家對這一變化的支持還不夠，沒有做足環境教育。國家必須在城鎮，或在街區建立網絡，生產替代木炭。那樣將可能供全球應用，還可能創造就業、減少灌木火災、減少砍伐森林。並將可能賦予人們對環境的責任心。

馬達加斯加生態木炭遭遇發展瓶頸

17年來，朱利奧（Julio）在其周圍的社區里傳授生態木炭的知識。他說，在大城市，有垃圾、有細沙、有粘土。合成垃圾可以做出生態木炭。馬達加斯加的阿勞特拉地區（Alaotra, Bas Mangoky）是一處稻米產區，那裡有稻殼。當地人就地取材合成木炭。

Image RFI Archive - Madagascar - La région du lac Alaotra - grenier à riz
Image RFI / La région du lac Alaotra, grenier à riz de Madagascar. 馬達加斯加的阿勞特拉湖區是稻米產區。 (Carte : C. Wissing / RFI)

馬達加斯加島從東北到東南都有椰子樹，人們以椰子殼來合成木炭。所以，馬達加斯加島內任何地方都有辦法合成生態木炭。如果人們這麼做，就不再需要砍伐樹木。此外，木炭的價格不再是家庭所能承受的。現場展出的合成木炭都可以廉價出售，問題是無法予以大規模的供應。

Image RFI Archive - Madagascar
Image RFI Archive / Madagascar 馬達加斯加 © DR / Image RFI Archive

據馬達加斯加環境部的統計顯示，島內97%的家庭依然以木材為能源。

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