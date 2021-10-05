加州海上發生嚴重漏油事件，恐釀成生態災難

美國加利福尼亞州南部亨廷頓海灘(Huntington Beach)附近水域發生大規模漏油事件，10月2日至少12.6萬加侖的石油漏出，泄漏的石油在海中綿延好幾英里，覆蓋了約13平方英里的海域，死亡的鳥和魚連同石油被衝上海岸，恐怕釀成生態災難。

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造成這次事件的Amplify Energy石油公司表示漏油的管線已經關閉，管線中剩餘石油已抽出，目前正在徹查漏油的原因。

海岸防衛隊部署撇油器及浮動屏障試圖阻止石油進一步流入海岸及附近的波爾薩奇卡生態保護區(Bolsa Chica Ecological Reserve)。

漏油區域位於洛杉磯以南約40英里。亨廷頓海灘市在聲明中寫到：“石油泄漏對亨廷頓海灘及亨廷頓濕地造成重大的生態衝擊。市長卡爾(Kim Carr)表示：該地區是瀕危物種的棲息地，包括雪環頸鴴、加州白額燕鷗、座頭鯨等生物。

石油泄漏對生態環境的影響相當廣泛，海鳥羽毛沾上石油便無法飛翔，鯨魚、海豚及其他海洋生物游過漏油水域或吸入有毒氣體會呼吸困難或死亡。生物多樣性中心海岸項目主任坂下美代子(Miyoko Sakashita)表示：石油不可能清理乾淨，最後會被衝上海岸，人們和野生動物都會接觸到，這對動物繁衍有長期影響。

亨廷頓海灘市官員警告民眾遠離海灘並避免穿過受石油污染的區域。加州魚類和野生動物部下令關閉受石油泄漏事件影響的沿海漁場。

CNN報道說，當地的國會議員致函拜登總統，要求宣布遭遇此次漏油事件的奧蘭治縣（Orange County）發生重大災害，以利得到聯邦資金，幫助清理工作。