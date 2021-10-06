諾貝爾物理學獎得主警告人類面臨氣候巨大威脅

諾貝爾物理學獎今年聚焦氣候，而諾貝爾物理學獎頒布時機，適逢聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）即將於下個月在蘇格蘭格拉斯哥登場前夕，全球暖化將是首要議題。與美國日裔和德國科學家分享今年諾貝爾物理學獎的意大利科學家帕里西警告，氣候變遷是人類面臨的巨大威脅。

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據法新社報道稱，今年頒發諾貝爾物理學獎，由日裔美籍學者真鍋淑郎、德國科學家哈斯曼及意大利學者帕里西獲獎，他們分別是兩位氣候專家及一位理論家，因為氣候模型及對物理系統的理解而獲表揚。而帕里西警告，氣候變遷是人類面臨的巨大威脅。

諾貝爾物理學獎頒布時機，適逢聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）即將於下個月在蘇格蘭格拉斯哥登場前夕，全球暖化將是首要議題。

真鍋淑郎目前任職美國普林斯頓大學（Princeton University）高級研究員。他於1960年代從事研究工作時，曾闡釋大氣層二氧化碳濃度上升與地球表面溫度升高的相互關係 。他在地球氣候物理模型的發展上影響力甚鉅，並致力於研究地球從太陽接收的熱能，如何以輻射傳回大氣。

哈斯曼（Klaus Hasselmann）任職德國漢堡馬克斯普朗克氣象學研究所（Max Planck Institute for Meteorology）。儘管天氣趨勢時而有混亂變化，他因為解決氣候模型如何維持可靠而獲得讚譽。諾貝爾委員會（Nobel Committee）讚揚他辨識出自然及人類活動共同引起的氣候「指紋」，以及氣候變遷能多大程度完全歸咎於人為排放。

世界氣象組織（WMO）秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）在日內瓦指出，這次物理學獎顯示「氣候科學高度受到重視，且理應受到高度重視」。

今天頒發的物理學獎是自1995年以來，首個表彰氣候研究的諾貝爾物理學或化學獎，當年化學獎頒給關於地球臭氧層破洞的研究。

美國前副總統高爾（Al Gore）及氣候科學家曾共同獲得2007年諾貝爾和平獎，但部分非科學家否認全球暖化，並駁斥那是政治獎項。

任教於羅馬大學（Sapienza University of Rome）的帕里西（Giorgio Parisi），則因為1980年代研究工作備受矚目，獲得一半物理學獎。諾貝爾委員會表示，他的當年研究是對複雜系統理論的「最重要貢獻之一」。

法新社說，帕里西的研究雖未聚焦氣候，但他在物理學獎公布後談及地球面臨的迫切問題。他表示，在因應全球暖化方面，人類必須做出強有力決定，並非常快速採取行動，時間相當緊迫。帕里西今天告訴記者，氣候變遷對人類構成「巨大威脅」，各國政府儘快採取行動至關重要。