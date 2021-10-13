聯合國生物多樣性大會今天報告，來自100多個國家的代表通過了《昆明宣言》，為新的全球生物多樣性公約創造動力。

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據路透社今天報道稱，聯合國生物多樣性大會通過《昆明宣言》。

該報道引述會議東道主中國生態環境部部長黃潤秋周三說，來自100多個國家的代表通過了《昆明宣言》，為新的全球生物多樣性公約創造動力。

黃潤秋稱，在昆明舉行的聯合國生物多樣性大會，該宣言的主要目的是“反映各方的政治意願，並向國際社會發出一個強有力的信息，表明我們在生物多樣性領域的堅定決心和共識”。

宣言呼籲採取“緊急和協調行動”，改造全球經濟的所有部門。

聯合國官網尚且沒有細節消息。

據共同社今天報道稱，日本環境相山口壯12日在線出席了在中國舉行的《生物多樣性公約》第15次締約方大會（COP15）部長級會議，正式宣布將向日本2010年擔任主席國時設立的面向發展中國家的基金提供總計10億日元（約合人民幣5683萬元）的追加支援。此外，有關作為國際保護目標“愛知目標”的後繼新目標，山口強調“有必要達成共識”。

日本在名古屋市舉行的該公約第10次締約方會議（COP10）上，宣布設立“生物多樣性日本基金”。迄今為止已出資50億日元。山口稱，未使用部分加上此次的支援部分，總共達到1700萬美元。關於COP10上通過的愛知目標最終未能達成一事，山口表示“作為主席國彙總該目標的日本認真對待（這個結果）”。

該報道說，公約秘書處要求新目標草案中包括至少對30%的全球陸地和海洋進行保護。對此，山口稱“這是重要的因素”，表示日本也予以支持。