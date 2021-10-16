今年冬天美國人取暖費用將上漲54%

美國能源價格漲勢兇猛，美國人今年冬天日子難過。聯邦政府坦承，今冬與去年相比，許多家庭恐面臨高額的暖氣費，上漲幅度將高達54%。

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目前全美將近一半以上的家庭使用天然氣作為暖氣燃料，當局估算他們今年冬天的暖氣費平均為746元，比去年增加三成；中西部地區影響尤為嚴重，暖氣費預估將上漲49%；對天然氣使用戶來說，這將成為2009年以來最昂貴的冬天。

美國暖氣能源佔比第二高的為電力，約佔41%的家庭用戶，上漲幅度較為緩和，僅6%；燃料油漲幅也相當可觀，高達43%；但上漲最多的莫過於液態瓦斯，佔國內5%的用戶。

氣象專家預估今年冬天將比去年更冷；但若實際的氣溫比預測來得更低，暖氣費上漲的幅度勢必會比預測來得更高，導致更多家庭難以負荷。

本周，美國的汽油價格上漲至平均每加侖3.27美元，為七年以來最高價，這導致許多美國民眾在加油時感到震驚。這一問題來自於原油價格的顯著上漲，花旗集團本周將第四季度布倫特原油價格預測上調至每桶 85 美元，並表示原油可能會在近期觸及 90美元。

據稱拜登政府已派出代表與業者會談，希望能抑制漲價的趨勢。然而，在13日的白宮簡報會議上，白宮發言人普薩基(Jen Psaki)表示對這些會談內容一無所知；大型能源業者如雪佛龍(Chevron)和英國石油公司(BP)對此消息都不予置評。

美國銀行警告稱，今年寒冷的冬季可能會使石油需求每天增加 50 萬桶，從而將原油價格推高至每桶100美元。美國汽車協會 ( AAA ) 的發言人格羅斯( Andrew Gross)指出，在現行的漲價驅使下，司機需要為汽油價格多支付50% 至 60%的錢款。

聯邦政府於13日公布的一項報告指出，今年9月的消費者物價比去年同期上漲5.4%，已趨近於2008年以來最嚴重的通貨膨脹率。