沙特擬到2060年實現凈零排放

沙特王儲穆罕默德說，沙特的目標是要在2060年以前實現凈零碳排放 2021年10月23日

沙特阿拉伯王儲穆罕默德說，沙特的目標是要在2060年以前實現凈零碳排放。

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穆罕默德10月23日在當地舉行的“沙特綠色倡議”峰會上宣布，作為沙特綠色倡議的一部分，計畫每年減少超過2.7億噸的碳排放，他表示將為該倡議投資超過7000億里亞爾（2516億新元）。

沙特能源部長阿卜杜勒阿齊茲王子也在當天的峰會上說，沙特到2060年實現凈零碳排放的目標可以提前實現，並且不會對該國產生任何不利的金融或經濟影響。他還表示，到2040年，減少排放所需的大部分技術都將成熟，沙特“需要時間把事情做好”。

沙特星期天將與該地區其他的烴（hydrocarbon，又稱碳氫化合物）生產國簽署有關生產可再生能源和天然氣的協議。