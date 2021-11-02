英女王籲全球領導人就氣候變暖拼出“共同事業”

英國女王王伊麗莎白二世視頻敦促聚集在格拉斯哥參加全球氣候峰會COP26的各國領導人，面對氣候變化問題，要攜手做出“共同事業” 。

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由於健康狀況，英國女王伊麗莎白二世被迫在兩周當中，必須再度放棄外出行程。女王特意向聚集在蘇格蘭的格拉斯哥參加本屆全球氣候峰會 COP26 的全世界領導人發送一段視頻信息。

周一(11月1日)，英國女王伊麗莎白二世在格拉斯哥（蘇格蘭）COP26 會議播放的視頻信息中，敦促世界領導人制定“共同事業”來應對氣候變化，以及“解決最難以克

高齡95 歲的女王說，此次因身體狀況無法參加這項為期兩周的會議，她希望此次會議將成為“每個人都有可能提升、超越當前政治的罕有的機會”，並能展現出一種真正

在為世界領導人舉行的歡迎酒會上播放的這段女王講話的視頻中，她指出， “歷史表明了，當各國為了一個共同的原因，團結起來行動時，總會有希望的。”她並敦促各國領導人“並肩工作”，俾能“解決最難以克服的問題”。

身着綠色套裝，看來精神飽滿的女王還強調指出：“有很多人都希望這次峰會所遺留的產業- -它將銘刻在尚未印刷的歷史書中- - 能將你描述為不放棄機會、