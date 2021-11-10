COP26醞釀新決議：加快並提高減排努力

正在英國格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候大會面對氣候緊急情況和災難性變暖的危險，周三發布的COP26決議草案敦促世界各國加緊努力，以比預期更快的速度修訂其溫室氣體減排承諾。締約方會議主席國英國將 "保持+1.5℃"的目標作為第二十六屆締約方會議成功的主要標誌之一。

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據法新社發自格拉斯哥的報道稱，這份草案文本鼓勵各國最早在2022年向上修訂他們的國家貢獻（NDCs），其中規定了他們的承諾，比2015年巴黎協議規定的日期提前了三年，該協議規定每五年對這些NDCs進行修訂。

在格拉斯哥氣候大會上進行了10天的技術和高級別討論後，會議主席國英國公布了該文本，呼籲簽署國 "修訂並加強其（減排）計畫，使其符合《巴黎協定》的升溫目標"。這就是說，與工業化前的時代相比，升溫幅度 "遠低於 "+2°C，如果可能的話，則為+1.5°C。

締約方會議主席國英國將 "保持+1.5℃"的目標作為第二十六屆締約方會議成功的主要標誌之一。案文強烈重申了 "將升溫限制在1.5℃"這一目標，強調 "與2℃相比，升溫1.5℃時，氣候變化的影響將小得多"。

因此，在周五會議結束前通過之前，仍需討論並可能進行修改的文本呼籲 "快速、深入和持續地減少全球溫室氣體排放，包括到2030年比2010年的水平減少45%的二氧化碳排放量，並在本世紀中葉實現碳中和"。

該議案還鼓勵各國 "加快退出煤炭和化石燃料融資"，因為煤炭和化石燃料是造成大部分排放的原因。在這個層面上提到化石燃料是史無前例的，觀察家們對此表示歡迎。

聯合國在周二給出的最新估計確實很黯淡，估計一些國家在締約方大會之前或開始時做出的2030年新承諾不應導致溫度軌跡的任何改變，即在本世紀末達到+2.7℃的 "災難性 "變暖。

關於會議上的另一個緊迫問題，案文 "遺憾地注意到 "發達國家沒有能力兌現其承諾，即從2020年起每年為貧困國家調動約1000億的氣候資金，貧困國家往往是污染最少但最容易受到氣候變化的破壞。然而，該文本並沒有為實現這一目標提供明確的解決方案，現在富國表示，根據新的 "交付計畫"，它們將能夠從2023年起實現這一目標。

關於另一個極具爭議的 "損失和損害 "問題，即風險最大的國家已經遭受的損害，文本 "承認 "問題的現實，並 "重申迫切需要擴大支持和行動，包括資金、技術轉讓和能力建設"，但沒有任何具體建議或模式。