COP26： 氣候峰會決議草案目標遠大 綠色基金融資步履維艱

格拉斯哥聯合國第26屆氣候峰會進入最後階段，一周以來峰會所取得的成果令觀察人士難於樂觀，周三峰會東道國宣布的決議草案呼籲各國在2022年提高各自的減排指標，爭取將本世紀末的地球升溫幅度限制在2度以下，瞄準1，5度的目標，不過，這一樂觀的遠景似乎很難說服格拉斯哥會場的觀察人士。

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周三峰會的議事日程是交通行業的減排問題，根據主席國周三晚間發布的公告，三十個與會國家宣布共同合作在2030年之前研製出可以在全球所有地區推廣的價格合理的零排放節能汽車。包括印度，盧旺達以及肯尼亞等國在內的許多新興國家都承諾將推動零排放車。不過，有非政府組織反對零排放汽車的名稱，因為事實上，且不說電動汽車所耗費的電池的生產一定帶有碳排放，汽車車身的生產過程更是一個高碳消費過程。

此外，世界銀行承諾將在今後十年內斥資兩億美元援助新興國家的交通減排活動。十九個國家的政府還宣布有意設立一個海上運輸綠色通道，在兩個海港之間設立零排放海運通道。對此，也有非政府組織表示類似的措施是治標不治本，關鍵在於如何重新規畫生產以及消費模式，如何減少海上貨運，而所謂零排放綠色通道同樣也很可能是徒有虛名。

不過，周四由丹麥與哥斯達黎加牽頭組建的停止開採石油與天然氣的國家聯盟被非政府組織認為是此次峰會的一大亮點，該聯盟承諾將在近期內逐漸停止發放石油與天然氣開發許可證，以上兩國的氣候環境部長將在今天中午召開記者會，會上將宣布其他參與國家的名單。

另外，針對氣候峰會主席國英國周三宣布的決議草案中所缺乏的1000億氣候資金的融資計畫問題，今天上午聯合國氣候變化政府間專家小組專門就此議題召開了討論會，聯合國設立在韓國首都首爾的綠色基金的負責人參加了此次會議，綠色基金的融資問題是氣候談判的一大癥結，凝聚了在氣候談判中南北兩大陣營的主焦點分歧。