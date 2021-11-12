氣候峰會進展艱難 公民社會心急如焚

來自挪威的爺爺奶奶氣候活動組抗議挪威政府的氣候政策，呼籲承擔挪威作為石油大國所應當承擔的責任，呼籲全世界的爺爺奶奶聯合起來，為下一代的未來奮鬥！2021年11月12日，格拉斯哥。

格拉斯哥氣候峰會周五進入最後一天，峰會最終的決議文本必須獲得所有成員國的通過，它的具體內容尚未對外公布，目前外界已知的內容是繼續維持將地球升溫幅度限制在1，5度的指標。雖然中美的共同聲明曾經給峰會帶來一絲希望，然而，鑒於此次峰會並未在減排自主承諾以及綠色基金融資等關鍵領域取得進展，本世紀末地球的升溫幅度正向2，7度的目標邁進。

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氣候峰會會場的非政府組織對此次峰會普遍表示失望，烏干達氣候活動分子在會場表示一次又一次的氣候峰會上各國曾經作出了數百個承諾，然而，這些承諾卻遲遲未能獲得兌現，他們對氣候峰會不再奇以期待。

周五是全球氣候行動日，據英國衛報獨家報道，包括瑞典氣候活動分子森伯格在內的全球年輕的氣候活動人士向聯合國秘書長古特雷斯遞交了請願書，呼籲古特雷斯 (António Guterres) 使用緊急權力，宣布氣候危機為全球 3 級緊急情況，也就是聯合國的最高危機級別。

請願書呼籲秘書長和其他聯合國機構“動員聯合國對氣候緊急情況做出全面反應”。敦促聯合國任命一個危機管理團隊來“監督全球氣候方面的即時和綜合行動”。有聯合國專家也認為應該吸取新冠危機中所體現的世衛組織無力有效應對危機的教訓。

雖然從政府層面來看，氣候峰會進展步履艱難，然而，在周四舉行的城市，地區減排活動系列會議上，參加會議的企業代表以及政府環保部門成員卻十分樂觀，法國環境部氣候項目專家認為此次峰會首次形成了建築行業去碳合作的系統化，許多企業都作出了十分明確具體的承諾。參加會議的企業代表也具體介紹了住房改造應對氣候危機的工作如何獲得了迅速的發展。不過，要保障節能改造的順利進行，最根本的問題還在於資金來源問題，這就又回到了哥本哈根峰會之後的一千億美元的綠色資金的援助承諾，周四由綠色基金會負責人在峰會舉行的相關會議未能取得進展，12年之後，綠色資金已經到位的資金數額究竟多少，資金應該僅僅來自發達國家政府的公共資金還是可以公私相加等這些最基本的問題依然存在爭議。而等待已久的貧困國家似乎早已忍無可忍，這就使峰會其他議題的進展舉步維艱，比如說，今天周五必須敲定的巴黎協定中最後一條有待落實的實施細則，也就是碳市場機制的問題。周四的談判無果而終。今天最後一天的談判是否能夠為上述問題帶來答案，各方拭目以待。