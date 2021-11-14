法新社：聯合國氣候峰會5大重要時刻

聯合國新一屆氣候峰會即COP26會議的兩周時間裡，年輕人的吶喊和貧窮國家的憤怒成為了標誌，但也有一些重要的聲明，這些聲明仍將使地球朝着 "遠遠超過 "+2℃的變暖方向急速前進。法新社列出峰會期間5個重要時。

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首先是首腦會議的承諾和呼籲。在11月初的COP26締約方會議開始時，120多位國家元首步入格拉斯哥會議中心的全體會議大廳，從承諾對全球變暖採取更多措施的二氧化碳排放大國，到受到海平面上升威脅的太平洋小島，都發出呼籲。

巴巴多斯總理米婭-莫特利說："我們想在一百年後存在，如果我們的存在還有意義，那麼我們必須為依賴我們的人民的利益而行動。"她呼籲聯合國第二十六屆締約方會議採取行動，防止對她的人民和其他處於同樣情況的人判 "死刑"。

法新社說，值得注意的是，俄羅斯和中國的總統沒有出席。但印度總理莫迪引起了轟動，印度首次宣布了2070年印度的碳中和目標，並加強了2030年的減排雄心。

其次是在街頭吶喊。

傾盆大雨並沒有阻止數萬名不同年齡段的人在11月6日為期兩周的會議中走上格拉斯哥的街頭，要求 "氣候正義"，並要求為已經遭受氣候災害的社區立即採取行動。前一天，數以千計的年輕人，包括一些非常年輕的人，已經在瑞典環境少女童貝里呼籲下在蘇格蘭城市進行了示威。童貝里說："COP26是一個失敗，這不是什麼秘密。" 她稱這次會議是 "對'一切照舊'和胡說八道的聚會。”

化石燃料被拋棄了。這次締約方會議的特點是，許多國家希望加快退出碳化燃料，這也是全球變暖的罪魁禍首，這是前所未有的。包括美國在內的約20個國家已承諾在2022年底前停止對沒有碳捕獲技術的化石燃料項目的國際融資。

另一個由大約40個國家組成的聯盟發表了一份關於從煤炭向清潔能源過渡的宣言，一些國家發起了一個擺脫石油和天然氣的聯盟。最後宣言還首次在這個層面上提到了巴黎協議中沒有提到的化石燃料。大約100個國家也承諾在2030年前將甲烷排放量至少減少30%。應對這種強大的溫室氣體可以從檢測和修復石油和天然氣生產和運輸中的泄漏開始。

法新社提及美中協議。在COP26正式結束的前夕，中國和美國這兩個世界上最大的溫室氣體排放國宣布了一項 "加強氣候行動 "的意外協議。該協議受到觀察家們的謹慎歡迎，他們認為這是兩國願意超越他們的分歧，討論氣候變化這一關鍵問題。

法新社還說到為辛苦達成的協議流淚。

11月13日，格林尼治標準時間20:00前不久，聯合國氣候締約方大會第二十六屆會議主席阿洛克-夏爾馬敲響了木槌，標誌着旨在加快應對全球變暖的 "格拉斯哥氣候公約 "獲得了通過，這原本對締約方大會來說並不罕見。

在中國和印度在最後一刻提出要求，進一步延長了當天的緊張局勢之後，這位英國人帶着激動的聲音和眼淚宣布了這個協議被通過的消息。

據聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）說，儘管 "向前邁出了可喜的步伐"，例如他提到了化石燃料，但這 "還不夠"。古特雷斯指出，世界仍在朝着 "遠遠超過2℃"的方向變暖，仍未達到巴黎協議的目標。古特雷斯警告說，"氣候災難仍然在敲門"。