聯合國氣候峰會達成協議 各家反應不一

剛剛結束的COP26會議上近200個國家昨天稍晚達成對抗氣候變遷的全球性協議。為期兩周的痛苦談判可以用四個詞來概括：金融、化石、抵消和雄心。協議充滿妥協，結果也讓各方反應不一。聯合國，歐洲聯盟謹慎表示歡迎，但警告世界仍然處於氣候災難邊緣。

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據法新社報道稱，近200個國家達成對抗氣候變遷的全球性協議，不過並沒有達到科學家稱足以遏制危險暖化的標準，對此聯合國秘書長古特雷斯Antonio Guterres）警告世界依舊處於災難邊緣。

古特雷斯透過聲明對蘇格蘭格拉斯哥舉行峰會進展表達樂見之意，但他也強調，「我們脆弱的星球正命懸一線」，峰會進展「依舊不足」，古特雷斯補充說道：「我們仍在敲氣候災難的大門。」（

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）達成協議後，英國首相約翰遜（Boris Johnson）稱協議「向前邁進一大步」，不過也警告「還有很多工作要做」。

負責主辦這場峰會的主席夏瑪（Alok Sharma）總結這場馬拉松式協商，向各方代表表示：「抉擇的時刻到了。你們做出的選擇將至關重要。」

該報道稱，不過中國和印度堅持，最終協議文本有關化石燃料的措辭必須淡化。

約翰遜表示：「接下來幾年還有很多工作要做；但今天的協議是向前邁進一大步，且至關重要的是，我們達成了史上第一個逐步減少煤炭使用的國際協議，以及將全球暖化限制在攝氏1.5度的路線圖。」約翰遜表示：「我希望未來回顧格拉斯哥COP26時，看到的會是此為終結氣候變遷的開端，而我將繼續為了實現這個目標不懈地努力。」

在近200個國家今天在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）上達成對抗氣候變遷的全球性協議後，歐盟執委會當天對此表達歡迎。據歐洲聯盟執行委員會（European Commission）稱，這意味着2015年巴黎氣候協定的條款仍可達成。

歐盟執委會聲明指出：「COP26完成了巴黎氣候協定規則手冊，也讓巴黎協議目標能繼續保持下去。」

就COP26達成全球協議，瑞典環保少女童貝里表示，這場峰會毫無成果。瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）今天同樣表示，這場峰會除了「空話」外毫無成果。

這位「周五為未來而戰」（Fridays for Future）運動先驅在社群媒體推特（Twitter）上寫道：「真正的工作在這些殿堂外持續進行。我們永不言棄。」