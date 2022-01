洪阿哈阿帕伊島火山再爆海嘯撲3國　湯加警報聲大作民眾尖叫逃命

Une image prise par le satellite japonais Himawari-8 et publiée par l’Institut national de l’information et des communications (Japon) le 15 janvier 2022 montre l’éruption volcanique qui a provoqué un tsunami à Tonga. L’éruption était si intense qu’elle a été entendue comme un « fort bruit de tonnerre » aux Fidji, à plus de 800 kilomètres de là

© HANDOUT / AFP