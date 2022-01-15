洪阿哈阿帕伊島火山再爆海嘯撲3國　湯加警報聲大作民眾尖叫逃命

南太平洋島國湯加的洪阿哈阿帕伊島的洪阿湯加—洪阿哈阿帕伊（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）火山自1月14日起再次噴發。官員15日第二次發布海嘯警報。警方呼籲人們前往高地暫避。從網民於社交媒體推特發布影片可見，大浪湧進民居，至少一米高。

廣告 繼續瀏覽後續

名為Mere Taufa的湯加民眾稱，她和家人在當地時間約晚上7時後聽到火山爆發：“它是大爆發、地面都震動，我們的家在搖動。之後海浪來了。我的弟弟還以為附近發生炸彈爆炸。”

她說自己第一反應是抓住妹妹，躲到桌子，大聲呼叫爸媽。她稱其他鄰居情況都差不多。

她說下一件發生的事就是海水湧入屋，她從自家窗戶看到鄰居的家塌下。她說：“你可聽到到處都有尖叫聲，人們在一邊尖叫一邊逃跑，所有人都在往高地跑。”

一名住在湯加Kolomotu'a的居民自稱住近海邊，已在開車逃生，但路上塞車：“請為我們一家人的安全祈禱。”

名為Anthony Browna的斐濟民眾在網上留言稱，1小時內聽到多次爆發的聲音，遠在斐濟（Fiji）那地（Nadi）都聽到，而且門窗都隨之震動。有人拍得現場影片，15日火山爆發後引發海嘯，當地民眾駕車趕緊逃命。