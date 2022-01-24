伊斯蘭堡機場因暴風雪關閉 希臘罕見大規模降雪

由於暴風雪席捲土耳其伊斯蘭堡，當地機場24日暫停所有航班。希臘大部分地區也罕見地被冰雪覆蓋，首都雅典的國會、學校、疫苗接種中心被迫關閉，不少山區村莊停電。

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土耳其最大城伊斯蘭堡上周末遭遇今年冬季首場暴風雪。當地機場透過聲明表示：“受到惡劣天候條件影響，所有航班都已暫時停止，以確保飛航安全。”

官員指出，機場航班最早在當地時間傍晚6點才會恢復。

土耳其媒體稱，這是伊斯蘭堡機場（Istanbul Airport）2019年開始營運以來，首次因惡劣天候完全關閉。這座機場也是去年歐洲最繁忙的機場。

另一方面，在希臘，被稱為Elpis（希臘語，意指“希望”）的寒流將冬季的第一場雪帶到雅典，氣溫一夜之間驟降至攝氏零下14度。

當地官員說，國會被迫暫時休會，大雅典地區學校停課，通往機場的地鐵也已中斷。空中和海上交通暫時未受影響。

希臘政府發言人埃科諾穆（Giannis Ekonomou）說，當局“正努力保持全國（公路）網絡和主要交通幹道暢通”。他還補充說，明天的情況仍將相當“艱難”。

除了雅典，這波寒流還導致數個愛琴海島嶼罕見降雪。安得羅斯島（Andros）、納克索斯島（Naxos）、蒂諾斯島（Tinos）部分山區村莊聯外交通中斷；知名觀光勝地米科諾斯島（Mykonos）的海灘也被皚皚白雪覆蓋。