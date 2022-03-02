切爾諾貝利核址傳衝突 國際原子能署擬文譴責俄羅斯

烏克蘭/國際原子能署

烏克蘭總統澤連斯基2021年4月26日在紀念烏克蘭切爾諾貝利核事故35周年儀式上。

國際原子能機構理事會周三審議了一項譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議案，聯合國屬下的國際原子能署總幹事重申了他對烏克蘭這個擁有眾多核基地的國家的戰爭抱有擔憂並警告，"核設施任何事件都可能產生嚴重的後果，都會加劇人類的痛苦並造成生態破壞。" 俄羅斯批評決議案臭名昭著含有事實錯誤，俄羅斯的立場得到中國與埃及支持。

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據法新社說，國際原子能機構總幹事拉斐爾-格羅西在會議開幕式上說："這是第一次在建有大型核設施國家發生軍事衝突，烏克蘭擁有包括切爾諾貝利放射性核廢料堆。據國際原子能機構（IAEA）負責人說：“這種情況是前所未有的，我持續感到嚴重關切。”

烏克蘭在四個工廠和其他幾個地點建有15個反應堆。1986年歷史上最嚴重的核災難發生地--切爾諾貝利，上周落入俄羅斯軍隊手中。

國際原子能機構總幹事格羅西堅持認為，"核設施任何事件都可能產生嚴重的後果，都會加劇人類的痛苦並造成生態破壞。" 他呼籲 "立即停止 "敵對行動。

國際原子能機構總幹事在新聞發布會上說，聯合國核監督機構正在考慮應烏克蘭監管機構的要求，到現場提供 "援助"。

面對這一危機，在波蘭和加拿大的要求下，國際原子能機構已向特別理事會提交了一項決議。據法新社聯繫的一位外交人士稱，投票預計將在周四進行，該文本應得到35個成員國中大多數國家的批准。

美國代表團的位置前貼有一張黃藍相間的聲援海報："今天我們都是烏克蘭人"，美國大使譴責俄羅斯的無端和孤立的侵略行為。

法新社說，俄羅斯代表米哈伊爾-烏里揚諾夫告訴法新社，俄羅斯已得到埃及和中國的支持。烏里揚諾夫批評該決議 "臭名昭著，質量低劣"，並含有 "事實錯誤"。