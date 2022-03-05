太空一漫遊垃圾已墜撞月球

太空開發/太空垃圾/月球

月球現在多了一個隕石坑。專家說，一個沉睡多年的火箭殘級在周五墜撞月球，但這一事件無法直接觀察到，可能要在很長時間內才能在圖片上看到它的痕跡。有關此火箭所屬的鑒定一直是一個爭論不休的問題，因為沒有人正式負責對高高在上的太空垃圾進行編目和追蹤。中國否認此太空垃圾出自嫦娥5號-T1。

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據法新社報道說，太空一漫遊垃圾今天墜撞月球。據美國天文學家比爾-格雷說，這次撞擊發生在格林尼治標準時間4日12點25分，在月球的遠側，是他最先確定預告將要發生的墜月碰撞。他告訴法新社，這個圓柱形物體以超過9000公里/小時的速度飛行，預計會造成一個 "直徑10至20米 "的“大”坑。

該墜體的軌跡是通過地球上的望遠鏡觀測計算出來的。“我們有很多關於這個物體的數據，"格雷說。"除非它被一隻神秘或邪惡的手拿走，否則它周五早上撞到了月亮。”

有關此火箭所屬的鑒定一直是一個爭論不休的問題，因為沒有人正式負責對高高在上的太空垃圾進行編目和追蹤。

格雷是美國國家航空航天局資助的觀測計畫所使用的軟件的創建者，他對這些太空垃圾進行監測，以免它們被誤認為是小行星，從而進行不必要的研究。在最初認為這些遺骸來自SpaceX火箭後，最終宣布它們來自中國的航天器。更確切地說，是長征火箭的一個段部，該火箭於2014年為一項名為嫦娥5號-T1的任務起飛，作為該國月球探測計畫的一部分。

法新社說，北京否認此一說法，並保證該發射器已經 "安全地重新進入地球大氣層並完全燒毀"。但根據比爾-格雷的說法，中國混淆了兩個名稱相似的任務，實際上是在講一個更晚發射的火箭。

不管是什麼情況，這個月球火山口式的坑洞，只能由美國宇航局的月球偵察軌道器（LRO）或印度的Chandrayaan-2觀察到，這兩台機器都在繞着這個星球運行。美國航天局在1月底確認，它希望找到這個月球新坑，但警告說，這項行動可能需要 "數周"。

據比爾-格雷說，這兩個探測器可以每月觀察月球上任何區域一次。

法新社說，火箭升空在推進了它們被發射的載體後被遺棄在宇宙太空中是很平常的。但這是第一次發現這種被遺棄的太空垃圾與月球意外碰撞。

但過去曾為科學目的對月球專門發射過對撞火箭，如阿波羅升空的一個任務。此舉是為了研究形成的隕石坑和被攪動的物質，可以因此推動對月球的科學研究。