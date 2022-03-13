非洲:巨型蝸牛養殖簡單效益好

非洲經濟/生態養殖

食用蝸牛是法式西餐里的一道美味佳餚。非洲巨型蝸牛，每隻最重可達一斤，即500克。在西非，食用蝸牛也深受科特迪瓦和貝寧部分消費者的鐘愛。當地由此出現的食用蝸牛養殖業簡單、效益佳，還供不應求。食用蝸牛全身是寶，人工養殖可予以全面利用，就此，本台RFI法廣記者從實地發回採訪錄音片段，並已在本周的法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）節目中播出。

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本台RFI法文網2022年03月09日星期三在«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出記者奧利維耶（Olivier Rogez）的一篇實地採訪，介紹西非經濟活動里的食用蝸牛養殖。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM

這一法文專欄報導的原標題為：[L'héliciculture, une activité simple et rentable en Afrique de l'Ouest]。換作中文可譯為：[食用蝸牛養殖，在西非是一種簡單且效益佳的活動。]。以下予以簡介，僅供參考。

巨型蝸牛從採集到養殖 -

本台RFI法語專欄記者在這一報導中介紹說，非洲巨型蝸牛，傳統上是在氣候潮濕季節時到森林裡採集。如今，則有越來越多取自蝸牛養殖場。生產者勉強應付需求。受訪者朱利安（Julien）是一名年輕的計算機工程師，他同時也養殖了2萬隻非洲巨型蝸牛，分散在阿比讓地區的六個養殖場。這是出於對這種動物的熱愛，對其肉質的品味。

科特迪瓦人也享用蝸牛 -

朱利安（Julien）在採訪中說，他對蝸牛的熱情從小就有。他創立的[非洲蝸牛]（Snail Africa）已有8年歷史。蝸牛肉深受餐館喜愛，屬於科特迪瓦民眾飲食習慣的一部分。

RFI Image Archive / L'héliciculture, une activité simple et rentable en Afrique de l'Ouest. Ici, un escargot géant africain. (illustration) © Getty Images - Robert Muckley / RFI Image Archive

貝寧女子穆吉巴特（Moudjibath）認為，蝸牛肉不僅只是品質好。她接受採訪說，蝸牛可以蘸調料汁享有，其肉很快就能熟，也不硬。可油炸或做成串燒來品嘗。

食用蝸牛消費需求激增 -

貝寧女子穆吉巴特（Moudjibath）曾經營過一個蝸牛養殖場，近9年的時間。她解釋說，非洲巨型蝸牛，長期以來，食用者只是局限在某些族群內，比如西非尼日爾河下游的約魯巴人(Yorouba）。如今，從貝寧首都科托努（Cotonou）到科特迪瓦經濟中心阿比讓（Abidjan）需求暴漲。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © RFI

穆吉巴特（Moudjibath）還表示，她作為一名約魯巴人(Yorouba），可以不受控制地享用蝸牛肉。她還注意到，作為一種採集產品，市場上曾容易獲得的便宜貨如今開始變得價格昂貴。她想，這意味着自然界里的不夠用，因此需要考慮予以養殖。如果說，她是在2000年代初期就明白了其中的利益之所在，而今，則有更多的養殖者予以深信。

食用蝸牛養殖簡單實惠 -

朱利安（Julien）表示，蝸牛養殖，與養雞或養豬相比較，所要投入的資本不高。起步無需很多本錢。在一處遮光的圍場內，有樹葉和蔬菜。這項經濟活動沒有很高的技術要求。但飼養者需要注意飼料。儘管，蝸牛吃500多種不同的樹葉和蔬菜，但其飲食結構影響消費者。十分直接，蝸牛吃了一片苦葉，它的肉感就將是苦味。在銷售前，要遵守一段清潔期，注意銷售前蝸牛進食的最後幾片葉子，尤其還要採取一段時間的禁食。

食用蝸牛現已全身是寶 -

食用蝸牛養殖的另一個好處是沒有任何損失。從肉到粘液，還有殼，甚至到糞便，都能派上用場。

RFI Image / La bave d'escargot reconnue pour ses vertus thérapeutiques. (illustration) RFI / Cécile Debarge

蝸牛糞便是植物的肥料，碎殼可被用作動物的飼料，粘液開始在化妝品業找到了新用途。

.（翻譯編輯：RFI法廣 尼古拉）.