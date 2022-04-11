剛果(金)發森林經營審計報告
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在簡稱剛果（金）的非洲剛果民主共和國（RD Congo），在金融監管機構（IGF）公布了針對森林經營開發的審計報告後，捍衛環境的非政府組織要求對所發現的問題作出懲處。報告指向前部長及多名林業主管。
據本台RFI法文網2022年04月10日星期天報道，剛果(金)的金融監察總局(IGF-l’Inspection générale des finances )終於發布了針對林業開發租界的審計報告。報告提到至少18個租界被認為違法了剛果（金）國家決定自2012年起的暫停令。這一報告的矛頭指向多名前環境部長和林業主管機構成員。
環保人士待剛果(金)更大規模審計 -
本台RFI法廣通訊員巴喜安（Patient Ligodi）發自金沙薩（Kinshasa）的消息說，捍衛環境的非政府組織認為，金融監察總局（IGF）的審計結果，儘管已經令人不安，但還只是代表了整個行業糟糕現狀的冰山一角，仍然存在多處陰暗區域。
環保積極分子想要走的更遠，期待一次更廣泛的審計。他們要求公布對歐盟提供金融資助的租界的審計報告。然而，對剛果（金）金融監察總局（IGF）記錄的一些事實，非洲綠色和平組織（Greenpeace Afrique）與英國雨林基金會（Rainforest Foundation UK）堅持取消報告中所提及的被調查人員認為一些可疑的歸因，並要求予以立即追究和懲處。
剛果(金)審計報告指向前政府高管 -
剛果(金)金融監察總局(IGF)的這一報告提到多名前環境部長，其中部分目前享有議員豁免權的保護，還有一些軍事官員。非政府組織表示，不理解為何需要一個委員會來審核這一報告的結論，並認為這一措施無用。非政府組織還要求維持森林開發暫停令直到整個行業得以清理。
剛果(金)現總統想要讓投資者放心 -
本台RFI法文報道指出，剛果（金）現任總統齊塞克迪（Félix Tshisekedi）一方堅持認為，需要採取一切措施，儘可能保證讓所有想要在該國林業投資的私人和公共合作方放心。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
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