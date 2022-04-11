剛果(金)發森林經營審計報告

非洲環境 / 森林開發

在簡稱剛果（金）的非洲剛果民主共和國（RD Congo），在金融監管機構（IGF）公布了針對森林經營開發的審計報告後，捍衛環境的非政府組織要求對所發現的問題作出懲處。報告指向前部長及多名林業主管。

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RFI Image / RDC: les ONG de défense de l'environnement demandent des sanctions après l'audit de l'IGF. Ici, les bureaux de l’inspection générale des finances à Kinshasa, RDC, en octobre 2020. (illustration) RFI/Sonia Rolley

據本台RFI法文網2022年04月10日星期天報道，剛果(金)的金融監察總局(IGF-l’Inspection générale des finances )終於發布了針對林業開發租界的審計報告。報告提到至少18個租界被認為違法了剛果（金）國家決定自2012年起的暫停令。這一報告的矛頭指向多名前環境部長和林業主管機構成員。

環保人士待剛果(金)更大規模審計 -

本台RFI法廣通訊員巴喜安（Patient Ligodi）發自金沙薩（Kinshasa）的消息說，捍衛環境的非政府組織認為，金融監察總局（IGF）的審計結果，儘管已經令人不安，但還只是代表了整個行業糟糕現狀的冰山一角，仍然存在多處陰暗區域。

RFI Carte / RD Congo : le rapport de l’audit de l’Inspection générale des finances (IGF) sur les concessions d’exploitation forestière industrielle a été publié. Ici, une carte de la République démocratique du Congo (illustration) RFI Carte

環保積極分子想要走的更遠，期待一次更廣泛的審計。他們要求公布對歐盟提供金融資助的租界的審計報告。然而，對剛果（金）金融監察總局（IGF）記錄的一些事實，非洲綠色和平組織（Greenpeace Afrique）與英國雨林基金會（Rainforest Foundation UK）堅持取消報告中所提及的被調查人員認為一些可疑的歸因，並要求予以立即追究和懲處。

剛果(金)審計報告指向前政府高管 -

剛果(金)金融監察總局(IGF)的這一報告提到多名前環境部長，其中部分目前享有議員豁免權的保護，還有一些軍事官員。非政府組織表示，不理解為何需要一個委員會來審核這一報告的結論，並認為這一措施無用。非政府組織還要求維持森林開發暫停令直到整個行業得以清理。

RFI Image / RD Congo : Président Félix Tshisekedi insiste sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour rassurer les partenaires publics et privés soucieux d’investir dans le secteur forestier en RDC. Ici, le président de la RDC Félix Tshisekedi, le 27 avril 2021 à l'Élysée. © RFI / Pierre René-Worms

剛果(金)現總統想要讓投資者放心 -

本台RFI法文報道指出，剛果（金）現任總統齊塞克迪（Félix Tshisekedi）一方堅持認為，需要採取一切措施，儘可能保證讓所有想要在該國林業投資的私人和公共合作方放心。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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