非洲之角 / 氣候變化

埃塞俄比亞:乾旱帶來社會問題

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RFI Image Archive / La sécheresse qui frappe la Corne de l’Afrique serait la pire en près de 40 ans selon l’ONU. Elle menace 13 millions d’individus en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. (illustration)
RFI Image Archive / La sécheresse qui frappe la Corne de l’Afrique serait la pire en près de 40 ans selon l’ONU. Elle menace 13 millions d’individus en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. (illustration) © RFI / Latifa Mouaoued
作者： 尼古拉
13 分鐘

在東非，非洲之角存在出現近四十年來最惡劣乾旱的風險。聯合國認為，在埃塞俄比亞、肯尼亞和索馬里，將可能有數百萬頭牲畜受害，並威脅着上述三國的1300萬民眾。在埃塞俄比亞，由於雨季的消失，已造成20多萬頭牲畜死亡。乾旱迫使游牧民族逃難遷徙。本台法廣RFI特派記者來到埃塞欸比亞的戈德（Gode）了解情況，並在返回後播出了其在實地做報道的部分採訪錄音片段。有村民說，當前旱情前所未見，居然連活山羊的性情都變了。本台RFI法文«非洲報導»專欄（Chronique Reportage Afrique）指出，十年前2011年的大乾旱，在索馬里造成26萬人死亡。

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本台RFI法文網2022年04月14日星期四和15日星期五連續兩天，在«非洲報導»專欄（Chronique Reportage Afrique）刊出特派記者諾亞(Noé Hochet-Bodin)發自非洲之角的採訪錄音片段。這一專題報道介紹東非地區的乾旱不僅造成牲畜死亡，在埃塞俄比亞還引發人口遷徙和營養不良等社會問題。

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RFI Chronique / Reportage Afrique. 法廣電台«非洲報導»專欄 © RFI

這一報導分為兩部分：

周四刊出的第一部分法文標題為：[Éthiopie: dans les camps de déplacés à cause la sécheresse, la malnutrition s'aggrave(1/2)]，中文可譯作：[埃塞俄比亞:在因乾旱流離失所營地營養不良更嚴重(1/2)]。

周五刊出的第二部分法文標題為：[Éthiopie: la sécheresse frappe de plein fouet les communautés qui vivent du bétail(2/2)]。中文可譯作：[埃塞俄比亞:乾旱重創與牲畜共生的社區(2/2)]。

下面予以綜合，做簡介，供參考。

非洲之角旱災嚴重 -

本台法廣RFI特派記者在結束對埃塞俄比亞城市戈德（Gode）的實地採訪報導後，在«非洲報導»（Chronique Reportage Afrique）專欄發表了一篇兩部曲。聯合國認為，非洲之角當前所遭受的乾旱，有可能是近40年來最嚴重的。在埃塞俄比亞、肯尼亞和索馬里三國，乾旱威脅着1300萬民眾。在埃塞俄比亞，20多萬頭牲畜因雨季的消失而死亡。而整個非洲之角的數字則已超過百萬。乾旱迫使游牧民族也不得不離家逃難。

ImageRFI - Reportage Afrique
FMM / RFI : Chronique Reportage Afrique 法廣專欄«非洲報導» © FMM - Studio Graphique

在位於埃塞俄比亞索馬里州（région Somali）的一個流離失所者營地(Camp de Farburo)，女受訪者卡緹瑪（Khatima）在接受本台RFI特派記者採訪時說，她原有一個50多頭的駱駝群，在經歷了連續三個沒有降雨的季節後，駱駝都死了，只倖存了10頭。

流離失所者在增加 -

本台RFI法文網介紹說，埃塞俄比亞索馬里州的這個流離失所者營地(Camp de Farburo)，設立於2017年發生旱災時。官方數據顯示，這裡收容了2500人。但那是2021年12月時的數字。如今又增加了近千人，包括本台RFI的這名女受訪者卡緹瑪（Khatima）及其8個孩子。他們都還沒有被登記入冊。在等待期間，她得請其他流離失所者提供接濟。

食物定量不斷減少 -

另一名受訪者韓迪（Hamdi）被認為是這個營地里的頭。人們在地方當局分配食物時可以找到他。韓迪（Hamdi）接受本台RFI特派記者採訪時說，食物仍在繼續抵達，但每個人的定量在減少。以前，每人每月可領15公斤。1人加10孩子可以領到3袋小麥，如今只有2袋了。流離失所者的人數每天都在增加，食物的定量只能減少。

一個決定令人心碎 -

為了保證埃塞俄比亞全境的分配平衡，世界糧食計畫署(PAM)不得不把定量減少40%。該機構東非地區負責人表示，這是一個令人心碎的決定。在索馬里，十年前2011年的那次旱災造成26萬人死亡。

乾旱導致經濟崩潰 -

聯合國認為，在埃塞俄比亞、肯尼亞和索馬里，可能將有數百萬頭牲畜受害。這對與牲畜共生的社區而言是一個災難。整個經濟在崩潰。

另一位女受訪者伊斯塔希爾（Istahil）還剩下30頭山羊，如今靠用於屋頂的乾草來餵養。她告訴本台記者，如今她不得不把山羊圈在家中，因為，她的山羊現在連走遠路的力氣都沒有了。這位35歲的婦女已經損失了四分之三的羊群。

旱情下山羊性情變 -

在當地一個村莊（Gabias）周圍，到處散布着駱駝或山羊的骨架。村民穆罕默德（Mohammed）告訴本台記者，本次旱情前所未見。牲畜自相吞噬。一頭山羊剛死，馬上就被其它的吃了。當前狀況獨一無二。

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FMM / RFI : Reportage Afrique. 法廣«非洲報導»專欄 © RFI

本台法廣RFI特派記者在«非洲報導»專欄中指出，地方行政官表示，損失巨大。當前旱情中失去駱駝、山羊和驢等牲畜的數量已接近10萬頭。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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