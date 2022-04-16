埃塞俄比亞:乾旱帶來社會問題

非洲之角 / 氣候變化

在東非，非洲之角存在出現近四十年來最惡劣乾旱的風險。聯合國認為，在埃塞俄比亞、肯尼亞和索馬里，將可能有數百萬頭牲畜受害，並威脅着上述三國的1300萬民眾。在埃塞俄比亞，由於雨季的消失，已造成20多萬頭牲畜死亡。乾旱迫使游牧民族逃難遷徙。本台法廣RFI特派記者來到埃塞欸比亞的戈德（Gode）了解情況，並在返回後播出了其在實地做報道的部分採訪錄音片段。有村民說，當前旱情前所未見，居然連活山羊的性情都變了。本台RFI法文«非洲報導»專欄（Chronique Reportage Afrique）指出，十年前2011年的大乾旱，在索馬里造成26萬人死亡。

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本台RFI法文網2022年04月14日星期四和15日星期五連續兩天，在«非洲報導»專欄（Chronique Reportage Afrique）刊出特派記者諾亞(Noé Hochet-Bodin)發自非洲之角的採訪錄音片段。這一專題報道介紹東非地區的乾旱不僅造成牲畜死亡，在埃塞俄比亞還引發人口遷徙和營養不良等社會問題。

RFI Chronique / Reportage Afrique. 法廣電台«非洲報導»專欄 © RFI

這一報導分為兩部分：

周四刊出的第一部分法文標題為：[Éthiopie: dans les camps de déplacés à cause la sécheresse, la malnutrition s'aggrave(1/2)]，中文可譯作：[埃塞俄比亞:在因乾旱流離失所營地營養不良更嚴重(1/2)]。

周五刊出的第二部分法文標題為：[Éthiopie: la sécheresse frappe de plein fouet les communautés qui vivent du bétail(2/2)]。中文可譯作：[埃塞俄比亞:乾旱重創與牲畜共生的社區(2/2)]。

下面予以綜合，做簡介，供參考。

非洲之角旱災嚴重 -

本台法廣RFI特派記者在結束對埃塞俄比亞城市戈德（Gode）的實地採訪報導後，在«非洲報導»（Chronique Reportage Afrique）專欄發表了一篇兩部曲。聯合國認為，非洲之角當前所遭受的乾旱，有可能是近40年來最嚴重的。在埃塞俄比亞、肯尼亞和索馬里三國，乾旱威脅着1300萬民眾。在埃塞俄比亞，20多萬頭牲畜因雨季的消失而死亡。而整個非洲之角的數字則已超過百萬。乾旱迫使游牧民族也不得不離家逃難。

FMM / RFI : Chronique Reportage Afrique 法廣專欄«非洲報導» © FMM - Studio Graphique

在位於埃塞俄比亞索馬里州（région Somali）的一個流離失所者營地(Camp de Farburo)，女受訪者卡緹瑪（Khatima）在接受本台RFI特派記者採訪時說，她原有一個50多頭的駱駝群，在經歷了連續三個沒有降雨的季節後，駱駝都死了，只倖存了10頭。

流離失所者在增加 -

本台RFI法文網介紹說，埃塞俄比亞索馬里州的這個流離失所者營地(Camp de Farburo)，設立於2017年發生旱災時。官方數據顯示，這裡收容了2500人。但那是2021年12月時的數字。如今又增加了近千人，包括本台RFI的這名女受訪者卡緹瑪（Khatima）及其8個孩子。他們都還沒有被登記入冊。在等待期間，她得請其他流離失所者提供接濟。

食物定量不斷減少 -

另一名受訪者韓迪（Hamdi）被認為是這個營地里的頭。人們在地方當局分配食物時可以找到他。韓迪（Hamdi）接受本台RFI特派記者採訪時說，食物仍在繼續抵達，但每個人的定量在減少。以前，每人每月可領15公斤。1人加10孩子可以領到3袋小麥，如今只有2袋了。流離失所者的人數每天都在增加，食物的定量只能減少。

一個決定令人心碎 -

為了保證埃塞俄比亞全境的分配平衡，世界糧食計畫署(PAM)不得不把定量減少40%。該機構東非地區負責人表示，這是一個令人心碎的決定。在索馬里，十年前2011年的那次旱災造成26萬人死亡。

乾旱導致經濟崩潰 -

聯合國認為，在埃塞俄比亞、肯尼亞和索馬里，可能將有數百萬頭牲畜受害。這對與牲畜共生的社區而言是一個災難。整個經濟在崩潰。

另一位女受訪者伊斯塔希爾（Istahil）還剩下30頭山羊，如今靠用於屋頂的乾草來餵養。她告訴本台記者，如今她不得不把山羊圈在家中，因為，她的山羊現在連走遠路的力氣都沒有了。這位35歲的婦女已經損失了四分之三的羊群。

旱情下山羊性情變 -

在當地一個村莊（Gabias）周圍，到處散布着駱駝或山羊的骨架。村民穆罕默德（Mohammed）告訴本台記者，本次旱情前所未見。牲畜自相吞噬。一頭山羊剛死，馬上就被其它的吃了。當前狀況獨一無二。

FMM / RFI : Reportage Afrique. 法廣«非洲報導»專欄 © RFI

本台法廣RFI特派記者在«非洲報導»專欄中指出，地方行政官表示，損失巨大。當前旱情中失去駱駝、山羊和驢等牲畜的數量已接近10萬頭。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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