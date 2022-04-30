肯尼亞:氣候變化影響茶葉種植
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瀕臨印度洋的東非國家肯尼亞，茶葉是該國最重要的外彙收入之一。肯尼亞目前有300萬人的生活要依靠這一行業，但氣候變化失常的後果已經顯現。一些茶農開始改種其它作物。這是本台RFI法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）在星期五播出的節目中的話題。
本台RFI法文網2022年04月29日星期五在法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出東非地區通訊員弗洛朗絲（Florence Morice）的一篇最新報道指出，氣候變化威脅着肯尼亞的茶葉種植。儘管，茶葉這種綠色黃金是該國最重要的外彙收入之一。但僅能勉強維持其盈利。
這一法文專欄報導的原標題為：[Le thé kényan à l’épreuve des changements climatiques]。換作中文可譯為：[肯尼亞茶葉面臨氣候變化考驗]。以下予以簡介，僅供參考。
肯尼亞氣候變化將不再適宜茶葉種植 -
本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道首先指出，300萬肯尼亞民眾的生活目前是依賴茶葉種植，但20年後還能剩下多少人？氣溫上升、降雨失調，還有乾旱等等，多項研究指出，氣候衝擊如此之大成為肯尼亞茶葉種植生態體系的一個威脅。預測認為，肯尼亞在2000年到2050年間，氣溫將平均上升2.5度。後果是適合茶葉種植的地表面積會明顯減少。
在2050年前，肯尼亞適合茶葉種植的最佳區域將減少25%，一般種植區域將減少40%。同樣是依照上述預測，肯尼亞目前是全球第一大黑茶出產國，將遭受比中國或斯里蘭卡等其行業競爭對手更沉重的打擊。
肯尼亞茶葉減產將導致眾多家庭貧困 -
肯尼亞氣候失調的後果已經可以感受得到。世界糧食計畫署（PAM）的一項調查在去年就已證實，某些地區的盈利將降低。這種衰退威脅到了數百萬勞動者的謀生手段。世界糧食計畫署（PAM）認為，肯尼亞茶葉產量減少30%，就將可能導致近半依賴茶葉種植謀生的家庭掉落於貧困線之下。
肯尼亞尋求可能獲得更高利潤的茶樹 -
肯尼亞在尋找替代的辦法，投資茶樹品種的研究，以求效益更好，更能容忍氣候變化的茶樹品種。比如：紫茶。肯尼亞研究人員在2011年開發了這一變種。銷售價要高兩倍，其自誇有益健康，面向精英客戶群。
本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這一報道提到，肯尼亞的一些生產者決定不再從事茶葉種植，或是對作物予以多元化，同時耕種甘蔗或栽種鱷梨樹。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
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