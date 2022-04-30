肯尼亞:氣候變化影響茶葉種植

非洲農業 / 氣候變化

瀕臨印度洋的東非國家肯尼亞，茶葉是該國最重要的外彙收入之一。肯尼亞目前有300萬人的生活要依靠這一行業，但氣候變化失常的後果已經顯現。一些茶農開始改種其它作物。這是本台RFI法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）在星期五播出的節目中的話題。

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本台RFI法文網2022年04月29日星期五在法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出東非地區通訊員弗洛朗絲（Florence Morice）的一篇最新報道指出，氣候變化威脅着肯尼亞的茶葉種植。儘管，茶葉這種綠色黃金是該國最重要的外彙收入之一。但僅能勉強維持其盈利。

RFI Image Archive / Le thé kényan à l’épreuve des changements climatiques. Le thé est introduit au Kenya au début du XXe siècle, mais c’est seulement après son indépendance en 1963 que cette culture s’est rapidement développée.(illustration) © CC0 Pixabay - Samuel Njaaga / RFI Image Archive

這一法文專欄報導的原標題為：[Le thé kényan à l’épreuve des changements climatiques]。換作中文可譯為：[肯尼亞茶葉面臨氣候變化考驗]。以下予以簡介，僅供參考。

肯尼亞氣候變化將不再適宜茶葉種植 -

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道首先指出，300萬肯尼亞民眾的生活目前是依賴茶葉種植，但20年後還能剩下多少人？氣溫上升、降雨失調，還有乾旱等等，多項研究指出，氣候衝擊如此之大成為肯尼亞茶葉種植生態體系的一個威脅。預測認為，肯尼亞在2000年到2050年間，氣溫將平均上升2.5度。後果是適合茶葉種植的地表面積會明顯減少。

RFI Image / Au milieu des 400 hectares de théiers de la plantation de Sahambavy, Joséphine s'active pour effectuer ses 50kg de cueillette quotidienne. Ce sont environ 400 tonnes de thé noir qui sont exportées chaque année. (illustration) RFI/Sarah Tétaud

在2050年前，肯尼亞適合茶葉種植的最佳區域將減少25%，一般種植區域將減少40%。同樣是依照上述預測，肯尼亞目前是全球第一大黑茶出產國，將遭受比中國或斯里蘭卡等其行業競爭對手更沉重的打擊。

肯尼亞茶葉減產將導致眾多家庭貧困 -

肯尼亞氣候失調的後果已經可以感受得到。世界糧食計畫署（PAM）的一項調查在去年就已證實，某些地區的盈利將降低。這種衰退威脅到了數百萬勞動者的謀生手段。世界糧食計畫署（PAM）認為，肯尼亞茶葉產量減少30%，就將可能導致近半依賴茶葉種植謀生的家庭掉落於貧困線之下。

肯尼亞尋求可能獲得更高利潤的茶樹 -

肯尼亞在尋找替代的辦法，投資茶樹品種的研究，以求效益更好，更能容忍氣候變化的茶樹品種。比如：紫茶。肯尼亞研究人員在2011年開發了這一變種。銷售價要高兩倍，其自誇有益健康，面向精英客戶群。

RFI Image / Émile vient de créer un nouveau thé, un «milky oolong» au goût particulier situé entre le thé vert et le thé noir. (illustration) RFI/Corinne Binesti

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這一報道提到，肯尼亞的一些生產者決定不再從事茶葉種植，或是對作物予以多元化，同時耕種甘蔗或栽種鱷梨樹。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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