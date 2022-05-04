埃菲爾腳邊的老樹，巴黎市政府承諾不砍了

巴黎市政府有意在2024年奧林匹克運動會之前重新開發規畫埃菲爾鐵塔周圍地區，當中一項砍22棵樹的計畫卻引發居民反彈。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社報導，巴黎市長辦公室希望在埃菲爾鐵塔塔腳搭建旅遊中心和辦公室。在建築規畫圖中，可看到半埋沒的建築群覆蓋在綠色植物之中。然而，社運人士仍發動請願敦促市長辦公室放棄這項計畫，並格外關注一些老樹尤其是樹齡高達百年以上的命運。

由4個環保團體發起的請願說，：我們反對砍伐、危害數十棵健康的樹，尤其是樹齡100年、200年的老樹，它們是巴黎貨真價實的綠肺。”目前請願書已取得約3.5萬人簽名支持。

面對此種情況，巴黎市政府周二（5月2日）承諾不會砍伐埃菲爾鐵塔腳邊的任何樹木！根據市政府的說法，埃菲爾鐵塔區的重建應該可以種植200多棵新樹，並創造1.6公頃的綠地。

報道稱，巴黎市府綠色空間和生物多樣性助理納伊多夫斯基（Christophe Najdovski）在推特上保證：“將對項目進行審查，以便保護每棵樹”，試圖平息最近幾天因“OnE”項目而產生的爭議，該項目計畫種植植物的同時，也把周圍環境“行人化”，特別是為遊客和員工提供行李寄存處。

周一晚上在推特上，巴黎市長伊達爾戈分享了納伊多夫斯基承諾放棄任何砍伐計畫的信息，也沒有區分百年老樹和其他樹木。

艾菲爾鐵塔是世界最著名的建築物之一，每年訪客多達700萬人。

埃菲爾鐵塔130歲生日的時候，巴黎市政府宣布了名為“OnE”的埃菲爾鐵塔周邊改造計畫。顧名思義，“OnE”意為東西貫通，將拉菲爾鐵塔周邊佔地54公頃，從特羅卡德羅廣場（Place du Trocadéro）到軍事學院（Ecole militaire）的整個地區都變成一個巨大的綠色公園。這個計畫也是為了更好地迎接巴黎2024奧運會的到來。

據了解，社會黨籍的巴黎市長已將首都的綠化作為她第二個任期的主要目標，並承諾再種植 170,000 棵樹或創建五個“城市森林”和四個新公園。

其實，環保團體為巴黎老樹請命，在2019年也曾發生過。當時，巴黎有軌電車T3延長工程遭遇阻力，原因是有環保團體對工程中砍伐多棵樹木表示不滿。

在巴黎17區展開的工程中，已有20多棵樹木被砍伐，另有40多棵也將隨着工程推進而遭遇同樣命運，雖然施工方表示砍樹做法十分必要，而且已考慮到保護生物多樣性，並將在之後補種樹木，但依然引來環保組織“綠林羅賓漢（Robin des Bois）”的不滿。

該組織一名負責人表示：“人們告訴我們他們會種植新樹進行代替，但我們無法將被砍去的成年樹和新種的小樹進行對比，後者規模有限，也不能承擔起生物多樣性庇護所的角色，這些樹都是對抗氣候變暖的急先鋒，巴黎市政府自稱環保楷模，自稱為我們建設城市森林，然後現在將這些樹砍倒，這簡直是自欺欺人。”