聯合國防治荒漠化公約-COP15

國際 / UNCCD-COP15

預計為期兩個星期的《聯合國防治荒漠化公約》第15次締約方大會(UNCCD-COP15)2022年05月09日周一在西非國家科特迪瓦經濟中心阿比讓（Abidjan）開幕。《聯合國防治荒漠化公約》執行秘書在接受本台法廣RFI採訪時指出乾旱威脅全人類。

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據法廣RFI非洲組記者介紹，這一重大國際會議旨在探討如何應對荒漠化和土壤退化。此外，還將涉及與氣候變化和與生物多樣性有關的挑戰。

RFI Image Archive / UNCCD : la COP 15 contre la désertification débute ce lundi (le 09 mai 2022) à Abidjan en Côte d'Ivoire. Objectif : stopper l'avancée de la désertification qui menace 40% des terres émergées. Ici, ceux qui coupent la paille pour la vendre en ville aggravent encore la sécheresse. (illustration) RFI/Raliou Hamed-Assaleh

本次大會（UNCCD-Cop 15）至少邀請了二十來位國家元首，還有眾多的企業家和非政府組織的代表。今後兩周，來自全球196個國家與會者將嘗試着圍繞一個共同的目標尋求共識：如何在未來5年至10年間，對抗土壤退化。

乾旱威脅全人類 -

《聯合國防治荒漠化公約》的執行秘書在接受本台法廣RFI法語記者採訪時指出，當前的重要問題之一涉及乾旱。他說：“乾旱變得越來越頻繁、越來越致命。這還有待本次大會做出強有力的決定，針對乾旱。以減少其對人類的危險。”

可耕地失去肥力 -

此外，本次大會還將討論對婦女的保護、農村的土地問題，及土壤的改良以期獲得更優良的農產品等20多項議題。

RFI Image Archive / UNCCD : la COP 15 contre la désertification débute ce lundi (le 09 mai 2022) à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ici, la sécheresse et le sable du désert qui menacent les habitations. (illustration) RFI/Raliou Hamed-Assaleh

本台法廣RFI記者發自現場的報道指出，如今全世界近40%的可耕地存在土壤退化問題，失去了肥力。全球一半人口受到影響。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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