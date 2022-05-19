岡比亞宣傳打擊非法木材交易

非洲資源 / 環境保護

西非國家岡比亞（Gambie）也被譯作甘比亞，木材成為了鄰國塞內加爾軍方與反叛武裝MFDC卡薩芒斯民主力量運動之間最近一系列衝突的爭奪焦點。為此，國際非政府組織（ONG）正在該國靠近塞內加爾邊境衝突地區的十來個村莊宣傳打擊非法木材交易。本台法廣RFI通訊員從當地發回了部分現場採訪錄音片段。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台法廣RFI2022年05月19日星期四的法文報道，在岡比亞，珍稀的奇花異木不僅是邊境地區民眾的主要收入來源，也成為了供應鄰國塞內加爾境內分離主義運動的重要資金渠道。就此，該國正在開展一次宣傳活動，提告邊民們的意識。

岡比亞有邊民樂於伐樹掙錢 -

本台法廣RFI通訊員米蘭（Milan Berckmans）發自班珠爾（Banjul）的消息描述說，在岡比亞南部的一座村莊，環境保護組織大篷車的到來如同一場慶祝活動。幾分鐘的節日氣氛後，輪到自然保護者們做發言。其中，一名四十來歲的農戶阿布巴卡爾(Aboubacar)解釋說，對農業生產者而言，木頭不僅來錢容易，還迅速。他在採訪中表示，人們現在樂於伐樹，而不是依賴耕種農田以生存。據說，伐木甚至當天就能來錢。

岡比亞受訪者指伐木傷農業 -

接受本台法廣RFI採訪的這名農戶還認為，伐樹威脅農業。他指出，當沒有了樹木，風來了會颳起地面所有的東西，帶走了一切。風過後只留下沙子，繼不能種樹，也無法種植其它農作物。

RFI Image Archive / Afrique : Le trafic de bois de rose génère toujours des tensions entre le Sénégal et la Gambie. (image d'illustration) Wikimedia Commons / RFI Image Archive

他的兄弟阿卜杜（Abdou）也接受了採訪，並談到年輕人很容易被伐木所吸引。但他指出，年輕人創造就業比較容易。他本人就是以養蜜蜂，看季節提取蜂蜜來掙錢。

保護樹木符合人類自身利益 -

在岡比亞發起這一宣傳的國際非政府組織[行動援助]（Action Aid）的女負責人接受採訪指出，保護樹木、維護樹木，這符合人類的自身利益。這就是要向人們所傳遞的信息。

RFI Image Archive / Sénégal : Les bois rares rapportent gros et financent les séparatistes. Ici, vue d'une partie de la forêt de Casamance, non loin de Ziguinchor. (illustration) Wikimedia Commons / RFI Image Archive

本台法廣RFI報導介紹說，岡比亞本次在臨近卡薩芒斯地區（Casamance）的十來個村莊發起的這項打擊非法伐木的宣傳活動將持續到2022年05月24日星期二。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

.