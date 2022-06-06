近200國代表在德國波恩為聯合國氣候談判熱身

聯合國

來自近200國的談判人員從6月6日到16日在德國波恩（Bonn）舉行氣候談判，為今年稍晚將在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）熱身暖場。

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由於俄羅斯入侵烏克蘭成為國際間焦點，對碳排量上升威脅的關注被轉移，因此這次波恩會議需要重新點燃對抗全球暖化的動能，也將成為一個考驗各國面對多重危機決心的機會。

眾所周知，國際間目前面臨的危機包括不斷升高的氣候衝擊、地緣政治緊張局勢、烏克蘭衝突，以及毀滅性的全球糧食危機。

中央社報道：即將卸任的聯合國氣候主管官員艾斯皮諾薩（Patricia Espinosa）呼籲國際團結，她告訴各國代表，“不要拿我們身處挑戰的時代（作為借口），我們必須了解，氣候變遷的速度正在成倍速成長，我們不能繼續龜速前進。我們必須加速談判，全世界都在等。”

各國政府已經承認氣候變遷是對人類和地球的重大威脅，主張立即採取行動減少化石燃料排放，並為全球加速暖化帶來的影響做好準備。

“政府間氣候變遷問題小組”（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）在今年的里程碑氣候報告中總結認為：任何行動上的延誤，“將錯過一個短暫且迅速關上的機會之窗，以確保所有人享有宜居和可續性未來”。

但隨著事態發展，這個世界已經不太可能實現巴黎氣候協定的承諾，也就是把全球升溫幅度，控制在工業化前平均水準的攝氏2度內。目前為止，全世界平均溫度已經上升將近攝氏1.2度，足以引發致命熱浪、洪水，以及因為海平面上升惡化的暴潮。

波茨坦氣候影響研究中心（Potsdam Institute for Climate Change Impact Research）主任羅克斯特倫（Johan Rockstrom）告訴法新社：“一方面科學證據顯示全球危機正在形成，另一方面卻缺乏行動，兩者之間存在鴻溝，這相當令人憂心。”