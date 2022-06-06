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近200國代表在德國波恩為聯合國氣候談判熱身

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UN negotiators meeting in Bonn, Germany, this week are trying to work out how to implement the Paris accord, which aims to keep warming at "well under two degrees Celsius" (3.6 degrees Fahrenheit) above pre-industrial levels
UN negotiators meeting in Bonn, Germany, this week are trying to work out how to implement the Paris accord, which aims to keep warming at "well under two degrees Celsius" (3.6 degrees Fahrenheit) above pre-industrial levels AFP/File
作者： 肖曼
5 分鐘

來自近200國的談判人員從6月6日到16日在德國波恩（Bonn）舉行氣候談判，為今年稍晚將在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）熱身暖場。

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由於俄羅斯入侵烏克蘭成為國際間焦點，對碳排量上升威脅的關注被轉移，因此這次波恩會議需要重新點燃對抗全球暖化的動能，也將成為一個考驗各國面對多重危機決心的機會。

眾所周知，國際間目前面臨的危機包括不斷升高的氣候衝擊、地緣政治緊張局勢、烏克蘭衝突，以及毀滅性的全球糧食危機。

中央社報道：即將卸任的聯合國氣候主管官員艾斯皮諾薩（Patricia Espinosa）呼籲國際團結，她告訴各國代表，“不要拿我們身處挑戰的時代（作為借口），我們必須了解，氣候變遷的速度正在成倍速成長，我們不能繼續龜速前進。我們必須加速談判，全世界都在等。”

各國政府已經承認氣候變遷是對人類和地球的重大威脅，主張立即採取行動減少化石燃料排放，並為全球加速暖化帶來的影響做好準備。

“政府間氣候變遷問題小組”（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）在今年的里程碑氣候報告中總結認為：任何行動上的延誤，“將錯過一個短暫且迅速關上的機會之窗，以確保所有人享有宜居和可續性未來”。

但隨著事態發展，這個世界已經不太可能實現巴黎氣候協定的承諾，也就是把全球升溫幅度，控制在工業化前平均水準的攝氏2度內。目前為止，全世界平均溫度已經上升將近攝氏1.2度，足以引發致命熱浪、洪水，以及因為海平面上升惡化的暴潮。

波茨坦氣候影響研究中心（Potsdam Institute for Climate Change Impact Research）主任羅克斯特倫（Johan Rockstrom）告訴法新社：“一方面科學證據顯示全球危機正在形成，另一方面卻缺乏行動，兩者之間存在鴻溝，這相當令人憂心。”

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