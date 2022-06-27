聯合國海洋峰會在里斯本召開

聯合國/海洋

聯合國保護海洋峰會在葡萄牙首都里斯本召開，數千名政府官員、海洋專家以及環保人士從周一到周五聚集將就減低海洋污染，打擊非法以及過度捕撈以及限制海洋開發等議題展開討論。

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原定於2020年4月舉行的聯合國海洋峰會因新冠疫情而一再被推遲，該峰會由葡萄牙和肯尼亞共同主辦。

里斯本會議的與會者將討論的議題，包括從回收到全面禁止一次性塑料用品以及過度捕撈等問題。

根據經合組織最近發表的一份報告，按照目前的速度，到2060年塑料污染將增加兩倍，達到每年10億噸。目前，微塑料每年已經導致100萬隻鳥和10多萬隻海洋哺乳動物死亡。里斯本會議的與會者將討論如何落實今年春季在內羅畢達成的有關減低塑料污染的建議，包括從回收到全面禁止塑料袋。

至於過度捕撈問題，"美國非政府組織Oceana的科學主任凱瑟琳Kathryn Mathews向法新社："至少有三分之一的野生魚類資源被過度捕撈，只有不到10%的海洋得到保護。 她譴責說："非法漁船在沿海水域和公海上肆意破壞而不受懲罰。

國際貿易組織上個月就打擊非法捕魚以及過度捕撈達成了一個不具有法律約束性的協議，里斯本峰會是否能夠在此基礎上更上一層樓引發關注。

此外，推廣海洋保護區以及禁止海洋開發也是會議的焦點議題，會議將討論海洋開發禁令，旨在保護海床不被開採，用於為新興電動汽車行業製造電池的稀有金屬。一個由近100個國家組成的聯盟也正在推動一項旗艦措施，宣布覆蓋世界上30%的海洋和陸地的保護區。

法國總統馬克龍將於本周四齣席里斯本海洋峰會。