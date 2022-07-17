熱浪滾滾:法國西南林火毀上萬公頃植被

西歐/法國/林火

一周以來，歐洲西部熱浪滾滾，消防員們在高溫中與森林大火搏鬥。法國西南林木大火仍在燃燒，消防團隊非常疲勞，增援隊伍即將趕到。

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據法國西南省份吉倫特（Gironde）當局今天7月17日公布的最新報告，自本周二以來，在該省肆虐的兩處森林大火摧毀了10500公頃植被。

當地多處林火復燃威脅着著名旅遊區皮拉特沙丘（la dune du Pilat）的宿營地。周二晚，作為預防措施，該地五個露營點的6000人已被轉移。消防員們正在奮力，試圖控制火勢。

本周二以來，共有超過1萬4000名居民和度假者不得不緊急打包疏散。當地政府開設了7個緊急住宿中心，和一個緊急醫療和心理部門，以支持火災的受害者。

消防隊發言人解釋說："我們的策略是保護營地，我們已經努力做到了這一點"。他還描述了消防人員的疲勞。

在兩條森林火線上，共有1200名消防員被動員起來，他們在5架投水“轟炸機”的支持下，與大火搏鬥。其中有四人受了輕傷，一輛卡車翻倒，另一輛被燒毀。

法新社引述消息說：“許多增援部隊正從法國各地趕來”。

法國氣象當局稱，這些沒有造成任何傷亡的火災是在熱浪開始影響法國時發生的。預計法國氣溫在下周初之前仍將非常高，數值在35攝氏度和40攝氏度之間，西南地區的溫度為41攝氏度。吉倫特省與其他36個省一樣，被法國氣象局置於"熱浪"橙色警報中。

西歐多個國家都在與森林火災作鬥爭。不過葡萄牙今天周日上午迎來了暫時的平靜。據葡萄牙公民保護局稱，目前只有該國最北部Chaves鎮附近的大火被認為仍舊活躍，其周邊90%的地方"得到了實際控制"。

在西班牙，當局說，在該國不同地區，從南部到遠在西北部的加利西亞，大約有20場森林火災仍在肆虐和失控。本周以來，迄今為止，大火已摧毀大約4400公頃土地。