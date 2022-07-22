福島核廢水:日本核當局為海洋處理開綠燈

福島核電廢水

日本核監管機構周五批准了運營商東京電力公司（Tepco）提出的將福島第一核電站的污染水傾倒入海的計畫。法新社今天的報道說，該計畫仍需說服地方當局和社區。

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法新社說，這個有爭議的項目在去年已得到日本政府的批准，並由國際原子能機構（IAEA）監督實施。

該計畫涉及向福島海岸外的太平洋，逐步釋放超過一百萬噸被氚元素污染的水，這種放射性核素無法通過現有技術消除，但它已在日本和國外的核設施中被稀釋。

據法新社說，這些氚水來自雨水、地下水或冷卻福島第一核電站“核心”部分的所需注水，這些核電站在2011年3月11日的海嘯中融化。

在福島核電工廠周圍安裝了一千多個水箱，用於儲存這些經“過濾”操作以去除其他放射性物質的氚水。但現場的儲存能力很快就會達到飽

法新社引述一些專家的說法，氚只有在高濃度的情況下才會對人體產生危險。而東京電力公司計畫在數十年間向海中釋放，應該可以排除對人體有害的情況。

日本原子能規制委員會稱，該項目將"完全按照國際標準"進行，不會對"環境造成任何損害"。

東京電力預計在2023年春季開始運作，那時一條將氚水送到距海岸一公里之外的水下管道將竣工。

不過，運營商仍需要獲得福島縣和其發電廠附近城市的授權，並試圖消除當地漁民的擔憂，漁民們擔心他們的魚在消費者中的聲譽會受到負面影響。

該項目還受到了日本的鄰國中國和韓國，以及綠色和平組織等環保組織的批評。

中國外交部發言人汪文斌周五表示：如果日本繼續把自己的利益放在國際普遍利益之上，如果它堅持採取（這一）危險步驟，它肯定會為其不負責任的行為付出代價，在歷史上留下污點。

汪文斌在例行新聞發布會上說，中俄已向日本提出一份有關該項目技術問題的清單，東京方面尚未回答。