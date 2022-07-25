岡比亞加入構築非洲綠色長城

非洲生態 / 植樹造林

非洲綠色長城（Grande muraille verte）是非洲聯盟（UA）為應對氣候變化和荒漠化所提出的一項倡議。這一想法最初始於20年前，作法是要通過植樹造林，在非洲大陸築造一條東西走向，寬15公里的綠色林區。這條林帶的兩頭分別是在大西洋畔的塞內加爾首都達喀爾和東臨紅海的吉布提，途經十多個國家，全長近8000公里。這是一項得到法國馬克龍總統（Emmanuel Macron）大力支持的非洲環境工程。西非國家岡比亞（Gambie中文也被譯作甘比亞）的新近加盟，賦予了這一倡議新的活力。就此，本台法廣RFI通訊員自班珠爾發回了對當地民眾參加植樹活動的現場採訪報道。

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RFI Carte Archive / En Gambie, les premiers arbres de la grande muraille verte, un projet de reforestation de grande ampleur de l’Union africaine, ont été plantés ce week-end par une communauté du nord du pays. (illustration) RFI Carte

據本台法廣RFI法文網2022年07月24日星期天的報道，非洲綠色長城原本想要在達喀爾（Dakar）和吉布提（Djibouti）之間植樹造林一億公頃。由於效果缺乏說服力，這一計畫仍在做調整，尤其是岡比亞的新近加盟。這個西非國家不大，但卻是紅木等珍稀樹種國際非法貿易的中心。切割木材不僅仍是一種頻繁的活動，也是部分社區的主要收入來源。

岡比亞民眾參加植樹 -

本台法廣RFI通訊員米蘭（Milan Berckmans）發自岡比亞首都班珠爾（Banjul）的消息描述說，正在植樹的女受訪者瑪麗亞瑪（Mariama）是一名現年23歲的年青女教師。

RFI Image / En Gambie, les premiers arbres de la grande muraille verte, un projet de reforestation de grande ampleur de l’Union africaine, ont été plantés hier par une communauté du nord du pays. Ici, environ six mille arbres devraient être plantés pendant l'été dans le nord de la Gambie. （illustration) © RFI / Milan Berckmans

對這名出自農莊家庭的女自願者而言，植樹對限制乾旱保護收成必不可少。她說，她的家人大多數都在務農。由於氣候變化，一些人在雨季也沒有好收成。

種樹者懂得予以珍惜 -

在種下新樹苗里，有瀕臨滅絕的紅木數種。女受訪者瑪麗亞瑪（Mariama）認為，參加植樹的人，不僅不會想要毀之，甚至還會勸阻他人不要毀樹。

岡比亞方面態度積極 -

首次加入綠色長城的岡比亞，通過試點，賦予這一計畫新意。非政府組織Green Up Gambia的一名女協調員強調，實踐氣候變化領域最具雄心的項目之一，意義巨大。綠色長城，如果在岡比亞完全實現，這意味着非洲所有國家都應能夠達成。岡比亞制定的目標，是要在2030年前植樹3200萬棵。

RFI Carte Archive / Gambie. 存檔地圖：岡比亞也被譯作甘比亞 © RFI Carte

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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